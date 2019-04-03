Зеленський погодився на дебати, але з умовами: Олімпійський, всі канали, експертиза
Кандидат у президенти Володимир Зеленський викликав на дебати чинного президента Петра Порошенка.
Відповідне відео він опублікувала Facebook "Команда Зеленського".
На відео кандидат виходить на поле НСК "Олімпійський" у Києві та згадує про те, що пан Порошенко викликав його на дебати.
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"Я приймаю виклик. Ось мої умови: чекаю на вас тут — на НСК "Олімпійський". Дебати відбудуться перед народом України", - сказав кандидат.
Він зазначив, що дебати зможуть транслювати усі телеканали, а також мають бути присутні журналісти.
За його словами, "кандидати повинні обов'язково пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів".
"Країні потрібен здоровий президент", - сказав пан Зеленський.
При цьому він висунув ще одну вимогу своєї участі у дебатах — пан Порошенко має звернутись до народу й заявити, що "дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля, чи Коломойського, не з ватніком, не з малоросом, не з бидлом, не з клоуном, а з кандидатом у президенти України — Володимиром Зеленським".
Він дав президенту 24 години, аби відповісти на його умови.
"Даю вам 24 години. Думай-те!"
Дебати
У ніч виборів Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на дебати й пан Зеленський у відповідь ніби погодився, але згодом у штабі дали зрозуміти, що ще будуть вирішувати, чи це потрібно робити.
Відмова від участі у дебатах не впливає на кандидатів.
За законом, дебати між кандидатами, які пройшли у другий тур, проводяться в останню п'ятницю перед днем повторного голосування з 19 по 22 годину в прямому ефірі.
Тобто, за підрахунками, це має статися 19 квітня. Тривалість - не менше 60 хвилин. Їх можуть безкоштовно транслювати інші канали.
"Кандидати на посаду президента України беруть участь у теледебатах особисто. У разі відмови одного з кандидатів... виділений для теледебатів час надається іншому кандидату", - пояснив суспільний мовник.
Там також додали, що після оголошення офіційних результатів першого туру направлять кандидатам запрошення.
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