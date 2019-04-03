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Кандидат у президенти Володимир Зеленський викликав на дебати чинного президента Петра Порошенка.

Відповідне відео він опублікувала Facebook "Команда Зеленського".

На відео кандидат виходить на поле НСК "Олімпійський" у Києві та згадує про те, що пан Порошенко викликав його на дебати.

"Я приймаю виклик. Ось мої умови: чекаю на вас тут — на НСК "Олімпійський". Дебати відбудуться перед народом України", - сказав кандидат.

Він зазначив, що дебати зможуть транслювати усі телеканали, а також мають бути присутні журналісти.

За його словами, "кандидати повинні обов'язково пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

"Країні потрібен здоровий президент", - сказав пан Зеленський.

При цьому він висунув ще одну вимогу своєї участі у дебатах — пан Порошенко має звернутись до народу й заявити, що "дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля, чи Коломойського, не з ватніком, не з малоросом, не з бидлом, не з клоуном, а з кандидатом у президенти України — Володимиром Зеленським".

Він дав президенту 24 години, аби відповісти на його умови.

"Даю вам 24 години. Думай-те!"

Дебати

У ніч виборів Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на дебати й пан Зеленський у відповідь ніби погодився, але згодом у штабі дали зрозуміти, що ще будуть вирішувати, чи це потрібно робити.

Відмова від участі у дебатах не впливає на кандидатів.

За законом, дебати між кандидатами, які пройшли у другий тур, проводяться в останню п'ятницю перед днем повторного голосування з 19 по 22 годину в прямому ефірі.

Тобто, за підрахунками, це має статися 19 квітня. Тривалість - не менше 60 хвилин. Їх можуть безкоштовно транслювати інші канали.

"Кандидати на посаду президента України беруть участь у теледебатах особисто. У разі відмови одного з кандидатів... виділений для теледебатів час надається іншому кандидату", - пояснив суспільний мовник.

Там також додали, що після оголошення офіційних результатів першого туру направлять кандидатам запрошення.

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