Газ для населення таки подешевшає. Як саме?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Газ подешевшає. Але не у 2-4 рази

Уряд вирішив, що "Нафтогаз" може знизити ціни на газ для населення з квітня 2019 року. Проте яким буде це зниження, поки що не знають навіть у самому "Нафтогазі".

Згідно з урядовим рішенням, якщо ринкові ціни знижуються, "Нафтогаз" зобов'язаний продавати населенню газ за тою самою ціною, що й для промислових споживачів за умови передоплати.

Якщо ціна для промисловості зростає, компанія має продавати газ для населення за ціною, визначеною постановою уряду №867 від жовтня 2018 року.

Тоді уряд підвищив ціну на газ на 23,5%, виконуючі давнє зобов'язання перед МВФ про встановлення ринкових цін.

Наступне підвищення, згідно із домовленостями з головним кредитором, мало відбутися після завершення опалювального сезону, у травні. За місяць кубометр газу мав подорожчати до 9,852 грн, а наприкінці року - до 12,314 грн.

Проте у березні "Нафтогаз" заявив, що оскільки на зовнішніх ринках ціни на газ пішли вниз, вперше за багато років ціна для промисловості може виявитися меншою, ніж для населення.

Тому керівник компанії Андрій Коболєв звернувся до уряду із пропозицією запровадити повністю ринкове формування цін для усіх категорій споживачів з 1 квітня, що дало б можливість не підвищувати ціни для населення у травні, як це передбачає постанова уряду і домовленості із МВФ.

Тоді в Кабміні відкинули пропозицію, мотивуючи це тим, що ринкова ціна може рухатися як вниз, так і вгору. Тепер в уряді кажуть, що "за прогнозами міністерства енергетики та вугільної промисловості, тенденція до зниження цін на газ буде в Україні до грудня 2019 року".

Як знизиться ціна?

У "Нафтогазі" кажуть, що підтримують "бажання уряду привести ціни на газ для населення до ринкових".

Проте там наголошують, що компанія не брала участі у розробці документу, а відтак, не знає, як саме має змінитися ціна.

"Нам ще невідомо, що міститься у ньому", - йдеться у повідомленні "Нафтогазу" у Facebook. Там також закликають уряд оприлюднити відповідну постанову.

Наразі мінімальна ціна, за якою "Нафтогаз" продає паливо промисловості на умовах передоплати, становить 7 188 грн за тисячу кубів, враховуючи ПДВ і вартість транспортування. Це на 20% дешевше, ніж у березні. За такою ціною "Нафтогаз" продає паливо споживачам, які не мають боргів і купують понад 50 тис. кубів газу на місяць.

Але згідно із постановою №867, за якою на "Нафтогаз" покладені спеціальні обов'язки продавати газ компаніям, що постачають його населенню, чітко зафіксована на рівні 8,55 грн за кубометр.

"Ми не можемо продати їм газ ані дорожче, ані дешевше", - кажуть у "Нафтогазі", наголошуючи, що навіть дочірня компанія, яка постачає газ населенню напряму, у Кіровоградській області, отримує паливо за тою ж ціною.

Проте там від 1 квітня газ для побутових споживачів став коштувати на 2% менше - 8,38 грн за куб. Але сталося це лише завдяки тому, що компанія вирішила зменшити власну маржу прибутку.

"Вплинути на маржу інших компаній-постачальників ми, на жаль, не можемо, це приватні компанії", - пояснюють у "Нафтогазі".