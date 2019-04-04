"Українських диверсантів" Дудка і Бесарабова засудили у Криму до 14 років

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Суд анексованого Криму визнав українців Володимира Дудка та Олексія Бесарабова винними у підготовці диверсій. Вирок оголосив Севастопольський міський "суд" у Криму в четвер.

Видання "Крим.Реалії" повідомляє, що Дудка і Бесарабова засудили до 14 років колонії суворого режиму.

Крім того, Дудка має сплатити 350 тисяч рублів штрафу (понад 5,3 тисячі доларів), а Бесарабов - 300 тисяч рублів (понад 4,5 тисячі доларів).

Адвокат засуджених заявив, що вони "не визнавали і не визнають своєї вини, а справу вважають сфальсифікованою", - наводить слова Сергія Легостова "Інтерфакс".

Восени 2017 року цей же суд засудив третього затриманого у справі "українських диверсантів" Дмитра Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і штрафу.

Раніше адвокат обвинувачених Сергій Легостов повідомив "Крим.Реалії", що обвинувачення визнало, що "частина матеріалів справи була сфальсифікована", та зняло звинувачення у незаконному зберіганні боєприпасів.

Українців Дмитра Штиблікова, Олексія Бесарабова, а також Володимира Дудка затримали 9 листопада 2016 року в Севастополі. Штибліков та Бесарабов тоді працювали у кримському аналітичному центрі "Номос", де спеціалізувались на чорноморсько-каспійському регіоні.

Як стверджують у ФСБ, у затриманих вилучили вибухові пристрої значної потужності, зброю і боєприпаси, засоби спецзв'язку, а також карти-схеми об'єктів можливих диверсій.

Українців звинуватили у підготовці диверсій на території анексованого Криму на завдання української розвідки. Українські спецслужби заперечили те, що затримані працювали на них.

На відеозаписі обшуку також видно, що у квартирі крім зброї спецслужби знаходять візитівку колишнього лідера "Правого сектору" Дмитра Яроша. "Візитка Яроша" стала інтернет-мемом і символом пропаганди у квітні 2014 року.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.