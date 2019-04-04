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Петро Порошенко прийняв виклик Володимира Зеленського провести дебати на стадіоні.

Відеозвернення президент оприлюднив на своїй офіційній сторінці у Twitter та Facebook о пів на четверту ночі за київським часом.

Напередодні Володимир Зеленський у відеоролику погодився на дебати з Порошенком з низкою своїх умов. Зокрема, він заявив, що дебати мають пройти на НСК "Олімпійський".

Керівництво "Олімпійського" повідомило, що заявка на проведення подібного заходу до них не надходила, а ідея дебатів не узгоджувалася із графіком проведення заходів на стадіоні.

"Володимире Олександровичу, я радий, що ви, хоч і якось невпевнено, але прийняли запрошення провести дебати", - відповів пан Порошенко у своєму зверненні.

"Дебати - це не шоу. Виборча кампанія - це подія, яка визначає майбутнє країни, нації на роки і десятиліття вперед. Тут не до жартів. Бути президентом і Верховним Головнокомандувачем - це не гра, це не бажання сподобатися," - додав президент.

"І дебати робляться не заради видовища на стадіоні. Дебати - це серйозна дискусія про стратегію розвитку країни, про цінності, про історичний вектор, про пріоритети, країна не просто обирає, вона довіряє свою долю", - заявив чинний президент.

Він зазначив, що правила дебатів прописані в законі про вибори президента.

"Почитайте їх, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей", - зазначив пан Порошенко.

"Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу", - заявив він.

Речник МВС Артем Шевченко вже заявив у Facebook, що підрозділи МВС України готові забезпечити охорону публічного порядку і безпеки на НСК "Олімпійський" під час президентських дебатів.

"І хай переможе сильніший. Тільки вболівальникам з обох команд - поводитися чемно і правопорядок не порушувати", - додав пан Шевченко.

Що сказав Зеленський

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Напередодні ввечері Володимир Зеленський заявив, що погоджується на дебати із Петром Порошенко, але на своїх умовах.

Відповідне відео опублікувала у Facebook "Команда Зеленського".

"Я приймаю виклик. Ось мої умови: чекаю на вас тут - на НСК "Олімпійський". Дебати відбудуться перед народом України", - сказав кандидат.

Серед інших умов були можливість трансляції дебатів для всіх телеканалів і медична експертиза для кандидатів.

Також Зеленський вимагав, щоб пан Порошенко звернувся до народу й заявив, що дебати відбудуться "не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з ватніком, не з малоросом, не з бидлом, не з клоуном, а з кандидатом у президенти України - Володимиром Зеленським".

Він дав президенту 24 години, аби відповісти на його умови.

Керівництво "Олімпійського" повідомило, що заявка на проведення подібного заходу до них не надходила, а ідея дебатів не узгоджувалася із графіком проведення заходів на стадіоні.

"В разі надходження відповідних пропозицій адміністрація НСК "Олімпійський" буде розглядати їх у робочому порядку", - йдеться в заяві.

Дебати

У ніч виборів Петро Порошенко вже запросив Володимира Зеленського на дебати, й пан Зеленський у відповідь ніби погодився, але згодом у його штабі дали зрозуміти, що не вирішили, чи це потрібно.

За законом, дебати між кандидатами, які пройшли у другий тур, проводяться в останню п'ятницю перед днем повторного голосування з 19 по 22 годину в прямому ефірі.

Відповідно до порядку проведення дебатів, затвердженому ЦВК, теледебати між кандидатами "проводяться в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України".

Відмова від участі у дебатах не має жодних юридичних наслідків для кандидатів.

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