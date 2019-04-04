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Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати на стадіоні "Олімпійський". Президент прийняв виклик.

Соцмережі реагують бурхливо.

"Наступний ход конкурентів навіть не беруся спрогнозувати: Римський колізей? Доспєхи? Колєсніци? Льви? Руська рулєтка? Два бокали з отрутою?" - пише депутат Віталій Чепинога.

Він додає: "Я б модератором на дебати взяв Юлю... Бо, гулять так гулять..."

"Правда, я сумніваюсь, що вона на тих "дебатах" дасть їм хоч два слова вставить", - додає депутат.

"Вони будуть дебатись! Порошенко погодився!" - пише користувач Ярослав Биструшкін.

"Так, гладіаторські ігри! Нехай все вирішується на арені!" - реагує журналіст Денис Попович.

Речник ГПУ Андрій Лисенко жартує так:

"Питання. Хто оплачує стадіон? Двоє пополам? Бюджет? Хто продає квитки? Скільки неоподаткованих мінімумів коштуватиме квиток? Чи квитки будуть роздавати?" - цікавиться журналістка Оксана Коваленко.

"Взагалі-то все потроху перетворюється на якусь маячню. Готовий битися об заклад, що жодних дебатів не буде. Буде дзвінок про замінування НСК і на цьому все скінчиться", - заявив президент хокейного клубу "Кривбас" Олександр Шевченко.

"У ніч виборів я спитала Володимира Зеленського про те, чи готовий він до дебатів з Порошенко і понеслося. Хто б міг подумати, що буде далі, що це призведе до битви двох штабів зі спецефектами і такою гострою реакцією соцмереж, пекло. Виборці двох кандидатів, я не хотіла, чесно", - пише журналістка Крістіна Бердинських.

Копирайт изображения EPA, AFP, BBC

"Петру Порошенку важливо витягти конкурента в поле реальної політики. Володимиру Зеленському важливо затягнути опонента у простір шоу. Кожен хоче битися на своєму майданчику", - зазначає журналіст Павло Казарін. Він додає: "У кожного штабу своє завдання. У президентської команди - змусити Володимира Зеленського заговорити. У штабу Зеленського - нав'язати Порошенку свій порядок денний".

"Шоу - його природне середовище. В політиці йому не комфортно. Тому він перетворює її на шоу. Такою стала його кампанія, таким він бачить своє правління країною у разі перемоги. Але політика не шоу. У ній немає дублів і можливостей перезаписати невдале рішення. У ній немає суфлера з готовими відповідями", - пише про звернення Зеленського голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Якщо Порошенко пристане на ультиматум Зе і прийде на стадіон бодай для "неофіційної зустрічі" (бо формат дебатів визначає закон) - зробить непоправну помилку. Стадіон буде набитий прихильниками Зеленського, що прийдуть на черговий випуск "95-го кварталу". Вони, не слухаючи, аплодуватимуть на кожну репліку свого кандидата, і свистітимуть на кожну репліку Порошенка", - зазначила волонтерка Олена Білозерська.

Активіст Віталій Селик порівнює події в Україні з серіалом про вплив технологій: "Все, розходимось. NETFLIX знімає в Україні нову серію "Чорного дзеркала".

У соцмережах жартують, що збирати стадіони можуть лише Святослав Вакарчук або Олег Винник.

А волонтер і блогер Мирослав Гай зазначає: "А я підтримую пропозицію перенести дебати на лінію фронту. На нуль. У бліндаж".

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