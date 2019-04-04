Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Третина росіян не можуть купити собі взуття по сезону, як свідчать офіційні дані Россстату

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не розуміє звідки взялися статистичні дані про те, що третина росіян не може дозволити собі купити взуття.

Відповідні дані оприлюднило російське державне статистичне агентство Росстат.

Згідно зі статистикою, третина опитаних домогосподарств не може дозволити собі щосезону купити нове взуття.

Статистичні дані також показали, що 80% російським родинам відчувають труднощі при купівлі найнеобхіднішого.

Опитування показало невелике покращення у деяких позиціях сімейних фінансів. Але увагу - зокрема й Дмитра Пєскова - привернули показники, які розійшлися по заголовках новин, що свідчить про те, що чиновники відірвані від повсякденної реальності.

Коли у речника президента Путіна спитали про такі результати, він глибоко зітхнув, а потім заявив, що в Кремлі важко зрозуміти ці дані.

"Чому саме взуття? Чому саме третина? Звідки ці цифри?" - спитав пан Пєсков, додавши, що був би "вдячний" Росстату за пояснення цих даних.

Росстат у відповідь заявив, що це дослідження є одним з найрепрезентативніших і найглибших у Росії, а його методика створювалася разом з найкращими експертами країни і у співпраці з Вищою школою економіки.

Установа зазначила, що відповіді учасників дослідження "мають суб'єктивний характер, що відображає уявлення про достойний рівень життя, багатство та бідність".

Подробиці обстеження чітко видно онлайн, в обстеженні умов життя населення, що проводиться кожні два роки. Останні дані опитування, проведеного у вересні 2018 року, охоплюють близько 60 тисяч домогосподарств по всій Росії.

Обстеження також показало, що половина всіх домогосподарств не можуть нікуди поїхати у щорічну відпустку, навіть якщо до друзів чи родини.

Близько 10% опитаних не можуть дозволити собі купувати м'ясо чи рибу тричі на тиждень, а 12,6% не мають туалету у своїй квартирі або будинку, тобто користуються санвузлами спільного користування або ж мають туалет в окремій споруді.

Скільки росіян не можуть дозволити собі наступне: Витрати % Необхідні ліки 11,00% Термінові незаплановані витрати 52,90% Заміна старого одягу 11,20% Купівля двох пар взуття 35,40% Вживання м'яса/риби через день 10,10% Відпустка не вдома раз на рік 49,10%

У сільській місцевості, де у багатьох туалет надворі, ця цифра становила 38%.

Роздратування Кремля через статистику походить від розуміння того, що економічні труднощі наразі становлять значний виклик для президента Путіна.

Після періоду економічного зростання під час його перших термінів при владі, в умовах високих цін на нафту, рівень підтримки Путіна знизився, в той час як російські родини п'ятий рік поспіль живуть в умовах зниження доходів.

Ця щоденна реальність і лягла в основу останніх статистичних даних, зокрема той факт, що 52,9% домогосподарств не мають грошей на термінові витрати, наприклад, на ремонт чи лікування. У 2016 році, коли було проведене останнє дослідження, ця цифра становила 44,2%.

Інша статистка трохи покращилася. Два роки тому у 15% родин не було в помешканні туалету, а 54% не могли дозволити собі поїхати у відпустку.

Але суворі факти досі не збігаються з позитивними новинами, які доносять на російські кухні державні телеканали, а також з обіцянкою російського президента знизити рівень бідності вдвічі до 2024 року.

Розмова про купівлю взуття також не клеїться із чоботами, в яких сфотографували речника Путіна. Їхня вартість в онлайн-магазині наближається до суми, вдвічі більшої за мінімальну зарплатню.

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