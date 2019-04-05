Якщо переможе Зеленський: що може і не може зробити за перший місяць

Копирайт изображения FACEBOOK.COM/SLUGA95 Image caption Володимир Зеленський у ролі президента Василя Голобородька у серіалі "Слуга народу"

Лідер президентських перегонів Володимир Зеленський обіцяє у разі перемоги на президентських виборах змінити дуже багато речей практично в усіх сферах.

Проте владних інструментів в руках президента за Конституцією не так і багато, особливо, коли в нього немає не те що більшості у Верховній Раді, а й навіть своєї фракції.

Якнайкраще таку ситуацію ілюструють останні роки правління президента Віктора Ющенка, який мав обмежений вплив на процеси в країні й контролював у парламенті тільки частину своєї фракції.

Тоді виконавчою владою та й багато в чому країною в цілому керувала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка постійно конфліктувала з президентом. А той робив їй дрібні капості. Наприклад, не давав літак для польоту в Москву в 2008 році.

Подібна ситуація була й за прем'єрства Віктора Януковича, яка призвела до глибокої кризи і оголошення Ющенком дочасних виборів.

Для зміни уряду чи окремих міністрів новому президенту потрібні голоси щонайменше 226 членів парламенту. Наразі ж у пана Зеленського у парламенті немає ні власної фракції, ні навіть групи.

Хоча у разі перемоги на виборах Володимир Зеленський може спробувати зібрати команду прихильників й у нинішній Верховній Раді.

Парламентські вибори та можливість отримати суттєвий вплив і свою фракцію у пана Зеленського з'являться тільки у жовтні, а інавгурація новообраного президента відбудеться не пізніше 3 червня.

Призначити дочасні вибори у разі перемоги Зеленський теж не зможе - Конституція забороняє це робити за півроку до парламентських виборів.

Адміністрація президента

Зазвичай першим рішенням кожного українського президента є призначення керівника своєї адміністрації і всієї вертикалі управління на Банковій.

Адміністрація президента не згадана в Конституції, тож президент може робити там будь-які кадрові призначення і навіть змінювати її назву, як свого часу зробив пан Ющенко.

Копирайт изображения UNIAN Image caption В 2006-2007 році протистояння президента Віктора Ющенка та прем'єр-міністра Віктора Януковича за повноваження завершилось дочасними виборами Ради

Рада національної безпеки та оборони

Президент за посадою є головою Ради національної безпеки і оборони та напряму відповідальний за ці сфери.

Президент одноособово призначає секретаря та заступників РНБО і формує персональний склад цієї ради, окрім кількох чиновників, які входять туди за посадою.

Тож замінити Олександра Турчинова він зможе хоч в день інавгурації.

Армія

Як верховний головнокомандувач президент призначає і звільняє вище командування Збройних сил.

Тож новий президент за бажання може дуже швидко замінити начальника Генерального штабу Віктора Муженка.

Проте за цією схемою замінити міністра оборони Степана Полторака новий президент не зможе.

Звільнити міністра оборони може тільки Верховна Рада, так само тільки депутати можуть призначити нового. Президент подає їм кандидатуру.

Суди

Президент має виключне повноваження призначати суддів.

Робить він це з подання Вищої ради правосуддя після конкурсів, які проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Якщо на момент інавгурації ще не будуть призначені судді антикорупційного суду, це може зробити новий президент.

Кого можна призначити у перші дні президентства: - голову адміністрації президента; - начальника Генерального штабу; - секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Також глава держави призначає третину складу Конституційного суду. Проте зараз там немає жодного вакантного місця.

Звільняти дочасно суддів КС практично неможливо, але Віктор Ющенко свого часу намагався це робити, але їх потім поновлювали на посаді.

Закордонні справи

Президент України керує зовнішньополітичною діяльністю країни, проте міністра закордонних справ призначає та звільняє Верховна Рада. Президент має виключне повноваження подати депутатам власну кандидатуру на затвердження.

Новий президент одразу ж отримує повноваження визнання іноземних держав, а також призначати та звільняти керівників дипломатичних представництв України.

Проте у ситуації з послами президент має отримати ще й підпис прем'єр-міністра та міністра закордонних справ.

І це не проста формальність - в 2006 році у межах "війни контрасигнацій" уряд Януковича пачками завертав укази президента про призначення послів й вимагав узгодження цих рішень. Інакше прем'єр підпису не ставив.

Копирайт изображения UNIAN Image caption За прем'єрства Юлії Тимошенко президент Віктор Ющенко часто зупиняв дії постанов уряду

Президент має повноваження укладати міжнародні договори, які ратифікує парламент. Проте, до прикладу, так звані Мінські угоди підписували у такому форматі, що їх не мала ратифіковувати Верховна Рада.

Громадянство і помилування

Президент одразу ж після вступу на посаду може застосовувати своє право на помилування засуджених українців.

Президент на свій розсуд може надавати громадянство України або притулок.

Зеленський нещодавно похвалив Міхеїла Саакашвілі, тож не виключено, що може швидко позбавити його проблем з українським паспортом.

Рада НБУ і телебачення

Президент має право звільняти та призначати половину складу Ради Національного банку. Щоб отримати хоч якийсь контроль над роботою Нацбанку, керівник держави може дочасно припинити повноваження своєї квоти, до прикладу, на підставі "втрати бездоганної ділової репутації".

Ще одне пряме повноваження президента - призначення половини складу Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

Наразі там відсутні вакантні місця, проте у липні 2019 року закінчується строк повноважень голови нацради Юрія Артеменка і президент зможе його замінити.

В силу досвіду тривалої роботи з телеканалом "1+1" у пана Зеленського у цьому може бути інтерес, адже саме нацрада є важливим гравцем на телеринку.

Закони, вето і референдуми

Президент має виключне право підписувати закони, ухвалені Верховною Радою.

Якщо Володимир Зеленський після перемоги не погоджуватиметься зі схваленим законом, то може заветувати його. Подолати вето депутати можуть двома третинами голосів.

Президент має право проголосити референдум щодо зміни Конституції або за "народною ініціативою". І пан Зеленський постійно каже, що хоче проводити якомога більше референдумів.

Тільки от проблема - зараз в Україні відсутній закон, який би регулював проведення референдумів.

Копирайт изображения UNIAN/ВВС Image caption У разі перемоги Володимира Зеленського йому доведеться співпрацювати з прем'єром Володимиром Гройсманом

Уряд

Можливо, для когось це й сюрприз, але президент не має повноважень призначати чи звільняти керівника уряду. Це виключне право Верховної Ради.

До того ж уряд автоматично йде у відставку не перед новообраним президентом, а новообраним парламентом.

Коаліція депутатських фракцій визначає кандидатуру прем'єр-міністра і направляє пропозицію президенту. Керівник держави може подумати 15 днів і має передати Верховній Раді подання на затвердження.

Також саме президент може внести на затвердження Ради кандидатури двох міністрів - оборони та закордонних справ. Але для цього спочатку мають зібрати 226 голосів на звільнення нинішніх.

Кандидатури всіх інших міністрів на затвердження парламенту подає сам прем'єр-міністр і до них президент формально не має стосунку.

Квота президента в уряді: міністр оборони

міністр закордонних справ

Для того, щоб хоч якось впливати на виконавчу владу новому президенту потрібно буде або домовлятись з нинішнім прем'єр-міністром, або намагатись якимось чином зібрати 226 голосів у парламенті для зміни уряду чи призначення міністрів.

Але якщо Зеленський не зможе впливати на роботу уряду, то зможе створити для нього величезні проблеми і навіть паралізувати роботу.

Президент має повноваження зупиняти дію всіх актів Кабміну, мотивуючи це невідповідністю Конституції. Одночасно з цим президент направляє цей акт на експертизу до Конституційного суду.

У кінці 2000-х років президент Віктор Ющенка таким чином добряче вставляв палки в колеса прем'єрам Януковичу та Тимошенко, спонукаючи їх до компромісів.

Силовики і Нацбанк

Впливати на правоохоронців чи на боротьбу з корупцією у разі перемоги Володимиру Зеленському буде складно.

Для звільнення чи призначення Генерального прокурора президенту потрібна згода більшості Верховної Ради.

Призначає спільно з Радою голова СБУ

Генеральний прокурор

Голова Нацбанку

Те саме стосується голови Служби безпеки України - президент тільки вносить подання на звільнення чи призначення голови служби, але вирішальне слово за депутатами.

Керівник Національного банку також звільняється і призначається Верховною Радою, але кандидатуру голови подає президент України.

Президент має один важіль на Національне антикорупційне бюро - може призначити одного з трьох незалежних аудиторів. Наразі це місце незаповнене і новий президент зможе його призначити.

Вплив на губернаторів

Попри певний міф, що керівників місцевих державних адміністрацій президент призначає сам, для цього йому також потрібне погодження прем'єр-міністра.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Володимиру Зеленському у разі перемоги доведеться працювати з губернаторами, призначеними Петром Порошенком. Або домовлятись з прем'єром про заміну

Конституція визначає, що для звільнення та призначення потрібне подання Кабміну. Коли стосунки президента та прем'єр-міністра нормальні, то ці процедури проходять непомітно.

А от в часи протистоянь президента та прем'єра навколо цього можуть виникати проблеми. Тому в разі перемоги пану Зеленському буде дуже важко призначити керівників місцевих адміністрацій.

Хоча президент все ж таки може впливати на них - має право скасовувати рішення їхніх голів, якщо є сумніви у конституційності.

Загалом у разі перемоги на президентських виборах перед Володимиром Зеленським стоятиме надважке завдання шукати собі підтримку більшості членів парламенту чи намагатись домовлятись з чинним прем'єр-міністром Гройсманом.

Інакше до парламентських виборів вплив нового президента на життя країни буде досить обмеженим і стосуватиметься переважно військової сфери.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.