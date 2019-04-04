Помер Данелія: режисер "Міміно", "Кін-дза-дза" та "Афоня"

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У Росії помер відомий радянський кінорежисер Георгій Данелія, повідомляють російські ЗМІ.

88-річний Данелія потрапив у лікарню ще у лютому із запаленням легенів. Лікарі перевели хворого у реанімацію та ввели у стан штучної коми.

Георгій Данелія народився у 1930 році у Тбілісі (тоді Тифліс), але вже через рік його родина переїхала у Москву.

Майбутній режисер отримав освіту архітектора і навіть кілька років працював за фахом, проте часто знімався у масовках на місцевій кіностудії.

У 1959 році він закінчив Вищі режисерські курси й почав роботу на "Мосфільмі".

За свою кар'єру Данелія зняв декілька десятків фільмів, серед яких такі відомі кінокартини, як "Не журись!" (1969 рік), "Афоня" (1975 рік), "Міміно" (1977 рік) та"Кін-дза-дза" (1986 рік), написав сценарій для фільму "Джентльмени удачі" (1971 рік).

Данелія та Україна

Відомий кінорежисер не підписав лист російської творчої інтелігенції на підтримку політики Путіна в Україні, як і на її засудження.

Копирайт изображения Heritage Images/Getty Images Image caption Одни з найвідоміших фільмів режисера - "Я крокую по Москві" (1963 рік)

За словами самого Данелії, які наводить Gordon.ua, він обидва листи "не підписав, тому що у мене немає позиції. Повторюю: я просто не розумію, що відбувається між Росією й Україною".

"Треба йти на поступки. Всім йти. З усіх боків. Бажаю Україні тільки миру і спокою. Я дуже вам співчуваю. Я дуже вас люблю", - сказав пан режисер.

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