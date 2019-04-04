Зеленський не прийде здавати аналізи на "Олімпійський", кличе в іншу клініку

Копирайт изображения AFP/Getty Images, Reuters, BBC

Кандидат у президенти Володимир Зеленський не прийде завтра на 9:00 до НСК "Олімпійський", куди його покликав Петро Порошенко. І сам кличе його у приватну клініку.

Про це на брифінгу заявив політконсультант його штабу Дмитро Разумков.

"Завтра о 8 годині ми запрошуємо вас і нашого опонента до клініки Eurolab", - сказав пан Разумков.

За його словами, команду Зеленського дивує велика кількість спецслужб на території "Олімпійського" зараз і викликає питання: "чи не хочуть якусь інформацію приховати від суспільства?"

На запитання журналістів, що клініка належить бізнесмену-прихильнику Зеленського, Разумков відповів, що у чесності аналізів зможуть пересвідчитись присутні журналісти.

Він заявив, що медпункт "Олімпійського" контролюється державою, а тому там неможливо гарантувати незаангажованість аналізів, у порівнянні із "незалежною клінікою".

Дмитро Разумков повідомив, що команди кандидатів ведуть перемовини про формат дебатів, у тому числі із Суспільним мовником, який має забезпечити їхню трансляцію. При цьому на якому етапі переговори він не знає, бо не бере у них участі.

Кличуть на дебати

У ніч виборів Петро Порошенко вже запросив Володимира Зеленського на дебати, й пан Зеленський у відповідь ніби погодився, але згодом у його штабі дали зрозуміти, що не вирішили, чи це потрібно.

Ввечері 3 квітня Володимир Зеленський опублікував відео, на якому кандидат виходить на поле НСК "Олімпійський" у Києві та погоджується на дебати, але пройти вони мають на стадіоні у присутності ЗМІ.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Фіналісти президентських виборів погодилися подебатувати на НСК "Олімпійський"

За його словами, "кандидати повинні обов'язково пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

"Країні потрібен здоровий президент", - заявив пан Зеленський.

У четвер вночі Порошенко опублікував відеовідповідь, де погодився на умови Володимира Зеленського.

"Стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу", - сказав чинний президент.

Вдень у штабі Порошенка офіційно повідомили, що чинний президент чекатиме 5 квітня о 9 ранку на НСК "Олімпійський" на свого опонента "для здачі всіх аналізів на вживання алкоголю та наркотиків".

На сайті Адміністрації президента навіть з'явився відповідний анонс з можливістю акредитації преси.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.