"Як бачиш, в баночку я вже попісяв" - реакція соцмереж на аналізи кандидатів
Історія про дебати кандидатів у президенти знайшла своє продовження в історії про аналізи.
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Першим запропонував здати аналізи комік Володимир Зеленський. У відео-виклику до Петра Порошенка він заявив, що "країні потрібен здоровий президент".
Наступного дня Петро Порошенко не тільки прийняв виклик, але і обрав дату - 5 квітня о 9 ранку він запросив Володимира Зеленського на "НСК Олімпійський" здати аналізи, "на предмет вживання алкоголю і наркотиків",
Прес-служба президента навіть відкрила акредитацію на цю подію. І, як кажуть, понеслось. Тема аналізів "захопила" українські соцмережі.
Їм почали присвячували вірші, як письменник Андрій Бондар:
Аналізи! Аналізи!
Ми з мамою удвох
Ходили на аналізи,
Їй-богу, щоб я здох.
Українці жартують про аналізи, баночки та сцикунів і запасаються попкорном.
І не було цим жартам кінця.
Дуже багато жартів.
Користувачі обігрують рекламу ювелірних прикрас, яку колись озвучував Володимир Зеленський. Вона звучала так: "Тобі личить моє кохання".
І хоча в адміністрації президента кажуть, що йдеться лише про здачу крові, користувачі продовжують жартувати про інші способи.
"Взагалі аналізи - це дуже правильно. Якщо людина збирається 5 років ссяти вам у очі, треба ж перевірити, чим", - пишуть користувачі.
Під цю хвилю лабораторії нагадують про себе і про те, що здавати аналізи в принципі - це добре.
Хтось вже це й зробив.
А хтось переживає, щоб не було фальсифікації з пробірками, а хтось навпаки - пропонує свої послуги:
Дехто закликає до цього процесу залучити відомого лікаря Комаровського.
Дехто каже, що контратака Порошенка з аналізами вдалась.
"Схоже Зеленський зі своїм креативом заганяє себе у патову ситуацію", - розмірковує політолог Віталій Бала.
Шоу триває
І за приколами про аналізи про дебати говорять якось зовсім мало.
"Передвиборча компанія остаточно перетворилася в шоу двох кандидатів. А найголовніше, що в ході цього шоу обговорюються третьорядні питання: дебати/недебати, стадіон/не стадіон, хто ведучі, аналізи... схоже скоро почнуть домовлятися про зважування...А тим часом українці хочуть знати: коли скінчиться триклята війна і будуть звільнені окуповані території", - написав у Facebook депутат Ігор Мосійчук.
А тим часом Юлія Тимошенко грає в теніс.
"Через рік, два, три ... FB буде нам нагадувати про те, як проходила ця передвиборча кампанія. Маю велику надію, що тоді у нас будуть всі підстави згадувати це як дивний сон. А поки шоу триває. Ковдра гумова, як герої в Суперсімейці, то в одну сторону розтягнеться, то в іншу. Фейки, правда, все змішалося", - пише користувач Тетяна Стойко.
Під кінець дня у штабі Володимира Зеленського заявили, що він не прийде здавати аналізи на НСК "Олімпійський". Він покликав президента на аналізи до приватної клініки.
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