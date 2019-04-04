"Як бачиш, в баночку я вже попісяв" - реакція соцмереж на аналізи кандидатів

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Історія про дебати кандидатів у президенти знайшла своє продовження в історії про аналізи.

Першим запропонував здати аналізи комік Володимир Зеленський. У відео-виклику до Петра Порошенка він заявив, що "країні потрібен здоровий президент".

Наступного дня Петро Порошенко не тільки прийняв виклик, але і обрав дату - 5 квітня о 9 ранку він запросив Володимира Зеленського на "НСК Олімпійський" здати аналізи, "на предмет вживання алкоголю і наркотиків",

Прес-служба президента навіть відкрила акредитацію на цю подію. І, як кажуть, понеслось. Тема аналізів "захопила" українські соцмережі.

Їм почали присвячували вірші, як письменник Андрій Бондар:

Аналізи! Аналізи!

Ми з мамою удвох

Ходили на аналізи,

Їй-богу, щоб я здох.

Українці жартують про аналізи, баночки та сцикунів і запасаються попкорном.

І не було цим жартам кінця.

Дуже багато жартів.

Користувачі обігрують рекламу ювелірних прикрас, яку колись озвучував Володимир Зеленський. Вона звучала так: "Тобі личить моє кохання".

І хоча в адміністрації президента кажуть, що йдеться лише про здачу крові, користувачі продовжують жартувати про інші способи.

"Взагалі аналізи - це дуже правильно. Якщо людина збирається 5 років ссяти вам у очі, треба ж перевірити, чим", - пишуть користувачі.

Під цю хвилю лабораторії нагадують про себе і про те, що здавати аналізи в принципі - це добре.

Хтось вже це й зробив.

А хтось переживає, щоб не було фальсифікації з пробірками, а хтось навпаки - пропонує свої послуги:

Дехто закликає до цього процесу залучити відомого лікаря Комаровського.

Дехто каже, що контратака Порошенка з аналізами вдалась.

"Схоже Зеленський зі своїм креативом заганяє себе у патову ситуацію", - розмірковує політолог Віталій Бала.

Шоу триває

І за приколами про аналізи про дебати говорять якось зовсім мало.

"Передвиборча компанія остаточно перетворилася в шоу двох кандидатів. А найголовніше, що в ході цього шоу обговорюються третьорядні питання: дебати/недебати, стадіон/не стадіон, хто ведучі, аналізи... схоже скоро почнуть домовлятися про зважування...А тим часом українці хочуть знати: коли скінчиться триклята війна і будуть звільнені окуповані території", - написав у Facebook депутат Ігор Мосійчук.

А тим часом Юлія Тимошенко грає в теніс.

"Через рік, два, три ... FB буде нам нагадувати про те, як проходила ця передвиборча кампанія. Маю велику надію, що тоді у нас будуть всі підстави згадувати це як дивний сон. А поки шоу триває. Ковдра гумова, як герої в Суперсімейці, то в одну сторону розтягнеться, то в іншу. Фейки, правда, все змішалося", - пише користувач Тетяна Стойко.

Під кінець дня у штабі Володимира Зеленського заявили, що він не прийде здавати аналізи на НСК "Олімпійський". Він покликав президента на аналізи до приватної клініки.

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