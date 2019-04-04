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Кандидат у президенти Володимир Зеленський запропонував стати ведучою та арбітром дебатів Юлії Тимошенко.

Про це він заявив у відеозверненні, розміщеному у Facebook.

Володимир Зеленський сказав, що приймає "недолугі вибачення" Петра Порошенка, бо вважає дебати дуже важливими для країни.

"Для уникнення підкупу, провокацій та адміністративного тиску, ми пропонуємо призначити незалежного арбітра і ведучого для проведення дебатів", — сказав він.

Кандидат заявив, що таким арбітром може стати Юлія Тимошенко, яка зайняла за результатами першого туру президентських виборів третє місце.

За словами Зеленського, вона не підтримала ні його, ні Петра Порошенка.

"Чекаю на відповідь протягом 24 годин. Подумай-те!" - сказав Володимир Зеленський.

У штабі Юлії Тимошенко BBC News Україна повідомили, що бачили звернення і обов'язково дадуть на нього відповідь.

Дебати

У ніч виборів Петро Порошенко вже запросив Володимира Зеленського на дебати, й пан Зеленський у відповідь ніби погодився, але згодом у його штабі дали зрозуміти, що не вирішили, чи це потрібно.

Ввечері 3 квітня Володимир Зеленський опублікував відео, на якому кандидат виходить на поле НСК "Олімпійський" у Києві та погоджується на дебати, але пройти вони мають на стадіоні у присутності ЗМІ.

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За його словами, "кандидати повинні обов'язково пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

"Країні потрібен здоровий президент", - заявив пан Зеленський.

У четвер вночі Порошенко опублікував відеовідповідь, де погодився на умови Володимира Зеленського.

"Стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу", - сказав чинний президент.

Вдень у штабі Порошенка офіційно повідомили, що чинний президент чекатиме 5 квітня о 9 ранку на НСК "Олімпійський" на свого опонента "для здачі всіх аналізів на вживання алкоголю та наркотиків".

На сайті Адміністрації президента навіть з'явився відповідний анонс з можливістю акредитації преси.

Водночас, у штабі Зеленського повідомили, що він до "Олімпійського" не піде, а здаватиме аналізи завтра о 8 ранку у приватній клініці і запросили туди ж і Петра Порошенка.

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