Дебати: Зеленський здав аналізи у клініці. На черзі Порошенко
Володимир Зеленський здав кров у приватній клініці, хоча президент Петро Порошенко запросив його в лабораторію НСК "Олімпійський".
Умову провести медекспертизу поставив сам пан Зеленський у своєму відео, в якому він також закликав провести дебати на стадіоні.
У штабі Порошенка, який погодився на виклик, запросили опонента в лабораторію на НСК "Олімпійський".
Натомість у штабі Зеленського відмовилися і заявили, що їхній кандидат здаватиме аналізи у приватній клініці.
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Кандидати не пристали на умови один одного, тож здають аналізи кожен окремо.
В ніч на п'ятницю, 5 квітня, президент Петро Порошенко записав ще одне відеозвернення до Зеленського.
"Володимире Олександровичу, знову мушу спілкуватися з вами через об'єктив замість розмови віч-на-віч", - сказав президент, звертаючись до суперника.
"Не бійтеся, дебати - це не страшно. Це нормальна політична традиція", - заявив пан Порошенко.
"Не шукайте причин і не ставте умов. І ні ким не прикривайтеся. Це - некрасиво. Будьте мужиком. Приходьте на дебати. Стадіон, так стадіон. Я чекаю", - сказав пан Порошенко у зверненні.
Кров Зеленського
Володимир Зеленський приїхав до лабораторії Eurolab у Києві близько 7:30 ранку, за півгодини до анонсованого для преси часу.
"У мене ще ніколи не було прес-конференції з приводу аналізів", - сказав кандидат у президенти.
Він пояснив, що на "Олімпійському" немає лабораторії, тому він туди й не пішов.
Кандидат здав аналіз крові, що забрало близько 20 хвилин, і швидко поїхав.
Результати він пообіцяв оприлюднити за три дні.
Він також сказав, що не проти здати і волосся для аналізу на наркотики, якщо це буде потрібно.
Про дебати пан Зеленський не сказав нічого конкретного. Натомість порадив стежити за повідомленнями "ЗеКоманди".
Чому кандидати здають аналізи?
У середу, 3 квітня, пан Зеленський оприлюднив відео, на якому кандидат виходить на поле НСК "Олімпійський" у Києві та погоджується на дебати з Петром Порошенко, але з умовами.
Пан Зеленський вимагав, щоб вони пройшли на стадіоні у присутності ЗМІ, а попередньо обидва учасники дебатів мають пройти медекспертизу і "довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів".
"Країні потрібен здоровий президент", - заявив пан Зеленський.
У четвер вночі Порошенко опублікував відеовідповідь, де погодився на умови Володимира Зеленського.
"Стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу", - сказав чинний президент.
Вдень у штабі Порошенка офіційно повідомили, що чинний президент чекатиме 5 квітня о 9 ранку на НСК "Олімпійський" на свого опонента "для здачі всіх аналізів на вживання алкоголю та наркотиків".
Натомість у штабі Зеленського заявили, що на Олімпійський не приїдуть, і покликали Петра Порошенка у приватну клініку.
Політконсультант штабу Дмитро Разумков заявив, що медпункт "Олімпійського" контролюється державою, а тому там неможливо гарантувати незаангажованість аналізів, у порівнянні із "незалежною клінікою".
Пізніше штаб Петра Порошенка оприлюднив у Facebook заяву, в якій звинуватив Зеленського у спробі уникнути "незалежного обстеження на алкоголь та наркотики".
За їхніми словами, лабораторія, до якої планує піти пан Зеленський, належить Андрію Пальчевському, який начебто симпатизує кандидату.
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