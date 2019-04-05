Копирайт изображения Getty/BBC Image caption Петро Порошенко і Володимир Зеленський здали аналізи перед дебатами

У п'ятницю, 5 квітня, Петро Порошенко і Володимир Зеленський здали медичні аналізи. Кожен окремо.

Пан Зеленський здав кров у приватній клініці, а президент Порошенко - в медпункті НСК "Олімпійський".

Умову провести медекспертизу поставив сам пан Зеленський у своєму відео, в якому він також закликав провести дебати на центральному стадіоні.

У штабі Порошенка, який погодився на виклик, запросили опонента на "Олімпійський".

Натомість у штабі Зеленського відмовилися і згодом заявили, що їхній кандидат здаватиме аналізи у приватній клініці.

Кандидати не пристали на всі умови один одного, тож здавали аналізи кожен окремо.

В ніч на п'ятницю Петро Порошенко записав ще одне відеозвернення до Зеленського.

"Володимире Олександровичу, знову мушу спілкуватися з вами через об'єктив замість розмови віч-на-віч", - сказав президент, звертаючись до суперника.

"Не шукайте причин і не ставте умов. І ні ким не прикривайтеся. Це - некрасиво. Будьте мужиком. Приходьте на дебати. Стадіон, так стадіон. Я чекаю", - сказав пан Порошенко у зверненні.

Обстеження президента

Копирайт изображения Facebook/Petro Poroshenko

Вранці в п'ятницю Петро Порошенко прибув на НСК "Олімпійський" для обстеження.

Президент дав згоду для оприлюднення лише результатів аналізу на алкоголь і наркотики.

Перед телекамерою медики взяли у пана Порошенка аналіз крові. Трансляцію вела наживо офіційна сторінка президента та кілька телеканалів.

Аналізи робитимуть чотири різних клініки - дві державних і дві приватних: лікарня швидкої медичної допомоги, київська міська наркологічна лікарня, Медіком і Борис.

Окрім крові, президент також здав сечу, нігті та волосся.

Після здачі аналізів він ще раз наголосив на важливості дебатів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Президент заявив, що дебати - це не шоу

"Це є не шоу, це не є вистава, це право українських громадян отримати повну і всебічну інформацію про програми та плани кандидатів", - сказав президент.

Він також висловив розчарування через те, що Зеленський не з'явився на НСК "Олімпійський".

"Я прийшов - тебе нема", - сказав пан Порошенко.

Він також заявив, що "з великим розумінням і схваленням" поставився до пропозиції Зеленського щодо медичного обстеження.

Президент зазначив, що вважає, що процедура проведення аналізів взагалі має бути обов'язковою, "тому що питання відсутності алкогольної чи наркотичної залежності у кандидата - це питання національної безпеки".

Вже за 15 хвилин оголосили результати першого експрес-аналізу. Наркотичних речовин не виявили, повідомив головний лікар Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" Володимир Ярий.

Решту результатів пообіцяли оприлюднити за кілька годин, окрім аналізу волосся, на що знадобиться до двох тижнів.

Кров Зеленського

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Володимир Зеленський приїхав до лабораторії Eurolab у Києві близько 7:30 ранку, за півгодини до анонсованого для преси часу.

"У мене ще ніколи не було прес-конференції з приводу аналізів", - сказав кандидат у президенти.

Він пояснив, що на "Олімпійському" немає лабораторії, тому він туди й не пішов.

Кандидат здав аналіз крові, що забрало близько 20 хвилин, і швидко поїхав.

Результати він пообіцяв оприлюднити за три дні.

Він також сказав, що не проти здати і волосся для аналізу на наркотики, якщо це буде потрібно.

Про дебати пан Зеленський не сказав нічого конкретного. Натомість порадив стежити за повідомленнями "ЗеКоманди".

Чому кандидати здають аналізи?

У середу, 3 квітня, пан Зеленський оприлюднив відео, на якому кандидат виходить на поле НСК "Олімпійський" у Києві та погоджується на дебати з Петром Порошенко, але з умовами.

Пан Зеленський вимагав, щоб вони пройшли на стадіоні у присутності ЗМІ, а попередньо обидва учасники дебатів мають пройти медекспертизу і "довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

"Країні потрібен здоровий президент", - заявив пан Зеленський.

У четвер вночі Порошенко опублікував відеовідповідь, де погодився на умови Володимира Зеленського.

"Стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу", - сказав чинний президент.

Вдень у штабі Порошенка офіційно повідомили, що чинний президент чекатиме 5 квітня о 9 ранку на НСК "Олімпійський" на свого опонента "для здачі всіх аналізів на вживання алкоголю та наркотиків".

Натомість у штабі Зеленського заявили, що на Олімпійський не приїдуть, і покликали Петра Порошенка у приватну клініку.

Політконсультант штабу Дмитро Разумков заявив, що медпункт "Олімпійського" контролюється державою, а тому там неможливо гарантувати незаангажованість аналізів, у порівнянні із "незалежною клінікою".

Пізніше штаб Петра Порошенка оприлюднив у Facebook заяву, в якій звинуватив Зеленського у спробі уникнути "незалежного обстеження на алкоголь та наркотики".

За їхніми словами, лабораторія, до якої планує піти пан Зеленський, належить Андрію Пальчевському, який начебто симпатизує кандидату.

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