Рекордне розлучення: дружина Джеффа Безоса отримає 35 млрд доларів

Копирайт изображения Reuters Image caption Розійшлися полюбовно: колишнє подружжя позитивно написало один про одного у Twitter

Найбагатша людина світу Джефф Безос виплатить дружині рекордну компенсацію за розлучення, сума якої становить щонайменше 35 млрд доларів.

Найбагатша людина світу засновник компанії Amazon Джефф Безос і його дружина Маккензі поділили майно.

Пані Безос отримає 4% акцій онлайн-компанії, вартість яких становить 35,6 млрд доларів.

Джефф Безос заснував Amazon у Сіетлі у 1994 році, через рік після того, як пара одружилася. Пані Безос стала однією з перших співробітниць компанії.

Обидва розмістили у Twitter позитивні пости один про одного на тлі оголошення про угоду щодо розлучення.

Подальших фінансових подробиць про свої домовленості жоден з них не повідомив.

Лише акції Amazon зроблять 48-річну письменницю Маккензі Безос третьою найбагатшою жінкою у світі.

55-річний Джефф залишиться найбагатшою людиною світу, за даними Forbes.

У Джеффа і Маккензі Безос четверо дітей.

Копирайт изображения Reuters Image caption Подружжя прожило разом 25 років

Твіт про завершення процесу розлучення став першим постом пані Безос у Twitter, до якого вона приєдналася лише кілька днів тому.

У твіті йдеться, що вона "вдячна Джеффу за завершення процесу розлучення та взаємну підтримку".

Пан Безос написав у Twitter: "Я дуже вдячний усім своїм друзям і родині за заохочення і любов… а найбільше [вдячний], Маккензі".

Його твіт завершувався словами: "Вона винахідлива, розумна та любляча, і в процесі того, як розгортатиметься наше майбутнє, я знаю, що завжди вчитимуся в неї".

До укладення угоди пан Безос мав 16,3% акцій Amazon. У нього залишиться 75% своїх акцій, але пані Безос віддала йому всі свої права голосу.

Вона також відмовиться від частки у газеті Washington Post і аерокосмічній компанії Blue Origin, якими володіє Джефф Безос.

Копирайт изображения Reuters Image caption Подружжя на конференції у 2013 році

Компанія Amazon - успішний гігант онлайн-торгівлі. Минулого року прибуток компанії становив 232,8 млрд доларів. Завдяки цьому статки пана Безоса і його родини сягнули 131 млрд доларів, за даними Forbes.

Маккензі Безос - успішна письменниця, авторка двох книг. Її викладачка у Принстонському університеті, лауреатка Пулітцерівської премії Тоні Моррісон називала її однією з найкращих студенток, які коли-небудь в неї були.

За повідомленнями ЗМІ, пан Безос перебуває у стосунках з колишньою телеведучою Лорен Санчес.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Безос перебуває у стосунках з колишньою телеведучою Лорен Санчес.

Після того, як пан Безос і його дружина оголосили в січні про наміри розлучитися, американський таблоїд опублікував подробиці роману пана Безоса з пані Санчес, зокрема їхні приватні повідомлення.

Пан Безос звинуватив видавця таблоїду, компанію American Media Incorporated, у шантажі. Видавець такі обвинувачення спростовує.

Попереднім рекордсменом було розлучення 1999-го року арт-дилера Алека Вільденштейна і його дружини Джоселін, яка стала відомою завдяки своїм пластичним операціям. Після розлучення вона отримала 3,8 млрд доларів.

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