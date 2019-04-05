Рекордне розлучення: дружина Джеффа Безоса отримає 35 млрд доларів
Найбагатша людина світу Джефф Безос виплатить дружині рекордну компенсацію за розлучення, сума якої становить щонайменше 35 млрд доларів.
Найбагатша людина світу засновник компанії Amazon Джефф Безос і його дружина Маккензі поділили майно.
Пані Безос отримає 4% акцій онлайн-компанії, вартість яких становить 35,6 млрд доларів.
Джефф Безос заснував Amazon у Сіетлі у 1994 році, через рік після того, як пара одружилася. Пані Безос стала однією з перших співробітниць компанії.
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Обидва розмістили у Twitter позитивні пости один про одного на тлі оголошення про угоду щодо розлучення.
Подальших фінансових подробиць про свої домовленості жоден з них не повідомив.
Лише акції Amazon зроблять 48-річну письменницю Маккензі Безос третьою найбагатшою жінкою у світі.
55-річний Джефф залишиться найбагатшою людиною світу, за даними Forbes.
У Джеффа і Маккензі Безос четверо дітей.
Твіт про завершення процесу розлучення став першим постом пані Безос у Twitter, до якого вона приєдналася лише кілька днів тому.
У твіті йдеться, що вона "вдячна Джеффу за завершення процесу розлучення та взаємну підтримку".
Пан Безос написав у Twitter: "Я дуже вдячний усім своїм друзям і родині за заохочення і любов… а найбільше [вдячний], Маккензі".
Його твіт завершувався словами: "Вона винахідлива, розумна та любляча, і в процесі того, як розгортатиметься наше майбутнє, я знаю, що завжди вчитимуся в неї".
До укладення угоди пан Безос мав 16,3% акцій Amazon. У нього залишиться 75% своїх акцій, але пані Безос віддала йому всі свої права голосу.
Вона також відмовиться від частки у газеті Washington Post і аерокосмічній компанії Blue Origin, якими володіє Джефф Безос.
Компанія Amazon - успішний гігант онлайн-торгівлі. Минулого року прибуток компанії становив 232,8 млрд доларів. Завдяки цьому статки пана Безоса і його родини сягнули 131 млрд доларів, за даними Forbes.
Маккензі Безос - успішна письменниця, авторка двох книг. Її викладачка у Принстонському університеті, лауреатка Пулітцерівської премії Тоні Моррісон називала її однією з найкращих студенток, які коли-небудь в неї були.
За повідомленнями ЗМІ, пан Безос перебуває у стосунках з колишньою телеведучою Лорен Санчес.
Після того, як пан Безос і його дружина оголосили в січні про наміри розлучитися, американський таблоїд опублікував подробиці роману пана Безоса з пані Санчес, зокрема їхні приватні повідомлення.
Пан Безос звинуватив видавця таблоїду, компанію American Media Incorporated, у шантажі. Видавець такі обвинувачення спростовує.
Попереднім рекордсменом було розлучення 1999-го року арт-дилера Алека Вільденштейна і його дружини Джоселін, яка стала відомою завдяки своїм пластичним операціям. Після розлучення вона отримала 3,8 млрд доларів.
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