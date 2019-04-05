Британія знову просить ЄС відкласти брекзит: тепер до 30 червня

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Прем'єрка Британії Тереза ​​Мей попросила Євросоюз відкласти брекзит до 30 червня 2019 року.

У листі до лідерів ЄС пані Мей запропонувала продовжити термін виходу, щоб за цей час британський парламент зміг узгодити угоду про брекзит.

За чинними домовленостями, Британія має покинути Європейський Союз 12 квітня. Але умови виходу з ЄС і врегулювання подальших відносин досі не затвердив британський парламент.

Тереза ​​Мей також заявила, що Британія буде прагнути залишити ЄС до 23 травня - дати виборів до Європарламенту.

"Глухий кут не може існувати далі"

Прем'єрка звернулася із цим проханням до президента Європейської ради Дональда Туска перед початком саміту лідерів ЄС, який стартує у середу.

Відкласти брекзит до кінця червня вона просила ще перед попереднім самітом, однак ЄС їй запропонував стисліший термін - до 22 травня, якщо британські парламентарі схвалять угоду про вихід, і до 12 квітня, якщо не схвалять.

Минулого тижня депутати не підтримали угоду про вихід третій раз поспіль.

Спочатку планувалося, що Сполучене Королівство залишить ЄС до 29 березня.

У своєму листі панові Туску Тереза Мей написала, що "цей глухий кут не може існувати і далі", оскільки він "створює невизначеність і завдає шкоди вірі в політику" у Британії.

Вона зазначила, що якщо міжпартійні переговори з Лейбористською партією не виявлять "єдиного підходу" в британському парламенті, депутатам запропонують проголосувати за низку варіантів, і ухваленого рішення уряд "готовий дотримуватися".

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