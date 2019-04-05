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Команда Петра Порошенка сумнівається, що його конкурент у другому турі Володимир Зеленський здав аналіз за усіма медичними правилами, і закликала його поставитися до цієї процедури "не понарошку".

Про це заявив речник передвиборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв.

"Сьогодні Порошенко здав аналізи - це був цілий консиліум медичних лабораторій", - сказав він на прес-конференції.

Він нагадав, що сама ідея належала панові Зеленському, і чинний президент "поставився до цієї ініціативи надзвичайно серйозно, чого ми не можемо сказати про ініціатора самої здачі".

Він зауважив, що пан Зеленський не здав на експертизу волосся, яка необхідна для визначення наркотичної залежності людини.

"Ми вважаємо, що кандидат Зеленський не виконав своєї обіцянки і не здав аналізи так, як це передбачено медичними протоколами", - сказав пан Медведєв.

"Якщо сам запропонував цю історію з аналізами... то він має здавати аналізи не понарошку, а всерйоз, і не вибірково, а все, що належить за медичним протоколом", - додав він.

Тож у команді пана Порошенка закликали пана Зеленського "зняти це питання якнайшвидше".

Дебати про аналізи

Копирайт изображения УНІАН Image caption До того, як кандидати здавали аналізи, була прикута увага багатьох журналістів

У п'ятницю Петро Порошенко і Володимир Зеленський здали медичні аналізи. Кожен окремо.

Пан Зеленський здав кров у приватній клініці, а президент Порошенко - в медпункті НСК "Олімпійський".

Умову провести медекспертизу поставив сам пан Зеленський у своєму відео, в якому він також закликав провести дебати на центральному стадіоні.

У штабі Порошенка, який погодився на виклик, запросили опонента на "Олімпійський".

Натомість у штабі Зеленського відмовилися і згодом заявили, що їхній кандидат здаватиме аналізи у приватній клініці.

Чому кандидати здають аналізи?

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У середу, 3 квітня, пан Зеленський оприлюднив відео, на якому кандидат виходить на поле НСК "Олімпійський" у Києві та погоджується на дебати з Петром Порошенко, але з умовами.

Пан Зеленський вимагав, щоб вони пройшли на стадіоні у присутності ЗМІ, а попередньо обидва учасники дебатів мають пройти медекспертизу і "довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

"Країні потрібен здоровий президент", - заявив пан Зеленський.

У четвер вночі Порошенко опублікував відеовідповідь, де погодився на умови Володимира Зеленського.

"Стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу", - сказав чинний президент.

Вдень у штабі Порошенка офіційно повідомили, що чинний президент чекатиме 5 квітня о 9 ранку на НСК "Олімпійський" на свого опонента "для здачі всіх аналізів на вживання алкоголю та наркотиків".

Натомість у штабі Зеленського заявили, що на Олімпійський не приїдуть, і покликали Петра Порошенка у приватну клініку.

Політконсультант штабу Дмитро Разумков заявив, що медпункт "Олімпійського" контролюється державою, а тому там неможливо гарантувати незаангажованість аналізів, у порівнянні із "незалежною клінікою".

Пізніше штаб Петра Порошенка оприлюднив у Facebook заяву, в якій звинуватив Зеленського у спробі уникнути "незалежного обстеження на алкоголь та наркотики".

За їхніми словами, лабораторія, до якої планує піти пан Зеленський, належить Андрію Пальчевському, який начебто симпатизує кандидату.

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