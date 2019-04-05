Копирайт изображения AFP Image caption Амаль Клуні відома не лише завдяки своєму зірковому чоловіку

Правозахисницю і адвокатку Амаль Клуні призначили спецпредставником уряду з питань свободи преси, повідомляє британське Міністерство закордонних справ.

Пані Клуні працюватиме з міністром Джеремі Гантом, щоб "боротися з драконівськими законами, які заважають журналістам робити свою роботу", йдеться в повідомленні Форін офісу.

Джеремі Гант заявив, що насильство проти журналістів сягнуло "тривожних рівнів в усьому світі".

Пані Клуні, яка не отримуватиме за свою роботу платні, сказала, що для неї честь взяти на себе такі обов'язки.

"Впродовж моєї роботи у галузі юриспруденції, захищаючи журналістів, я бачила на свої очі як журналістів атакують і ув'язнюють у спробі змусити їх мовчати і завадити роботі вільних ЗМІ", - додала пані Клуні, яка минулого року допомагала захищати двох журналістів агенції Reuters, яких ув'язнили у М'янмі.

Пані Клуні, яка має британсько-ліванське походження, відома роботою в гучних справах, пов'язаних з порушеннями прав людини.

Однією з її клієнток була Юлія Тимошенко, інтереси якої пані Клуні представляла в Європейському суді з прав людини, намагаючись допомогти їй вийти з в'язниці.

У 2015 році вона працювала в команді, яка займалася звільненням двох журналістів телеканалу "Аль-Джазіра", яких ув'язнили в Єгипті.

Нещодавно вона представляла Надію Мурад, лауреатку Нобелівської премії миру, яку тримала в полоні і піддавала тортурам так звана "Ісламська держава".

За словами пана Ганта, досвід пані Клуні робить її ідеальною кандидатурою для того, щоб намагання Великої Британії захищати свободу преси справді могли вплинути на ситуацію для журналістів.

Міністр додав, що вона очолюватиме групу з найкращих юристів світу, які розроблятимуть законодавчі механізми для запобігання порушенням прав журналістів.

За даними Форін офісу, 2018 році у світі було вбито 99 журналістів, 348 ув'язнено і 60 взято в полон.

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