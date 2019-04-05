Армія "друга Росії" почала наступ на Триполі і планує захопити всю Лівію

Копирайт изображения Getty Images Image caption Халіфа Хафтар неодноразово був у Москві та проводив перемовини з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. За даними британських ЗМІ, в армії Хафтара є бійці ПВК "Вагнер"

Головнокомандувач Лівійської національної армії Халіфа Хафтар записав відеозвернення, в якому віддав наказ своїм військам наступати на столицю країни Триполі. У Лівії панує двовладдя, західну частину країни переважно контролює уряд національної єдності, східну - парламент та армія Хафтара.

"З божою поміччю ми продовжуємо йти своїм переможним маршем, продовжуємо нашу боротьбу. Сьогодні ми, як і обіцяли, відповідаємо на заклик наших людей в Триполі, поки їх терпіння не зникло", - йдеться у зверненні 75-річного фельдмаршала, опублікованому в четвер в інтернеті.

Хафтар, якого підтримують Росія та Єгипет, додає у відео, що операція стала відповіддю на вимогу лівійського народу "покласти край владі бойовиків і терористів в місті". Фельдмаршал також закликав жителів Триполі "скласти зброю і підняти білий прапор", наказав не стріляти по мирних громадянах та іноземцях.

Раніше в четвер повідомлялося, що війська Хафтара взяли під контроль місто Гар'ян, розташоване менш ніж в 100 км на південь від Триполі.

Лівійська національна армія також повідомила, що встановила контроль і над містом Сурман, яке розташоване вже всього в 60 кілометрах від лівійської столиці.

Копирайт изображения AFP Image caption Війська Хафтара на вулицях міста Сабха на південному заході Лівії (лютий 2019 роки)

Двовладдя після Каддафі

Після громадянської війни та вбивства лідера країни Муаммара Каддафі у 2011 році в Лівії зберігається двовладдя.

На сході знаходиться парламент і армія під командуванням фельдмаршала Хафтара.

На заході, в Триполі, базується уряд національної згоди, сформований за підтримки ООН і визнаний міжнародною спільнотою.

Прем'єр-міністр Лівії Фаїз Сарадж оголосив мобілізацію урядових сил для того, щоб зупинити просування армії фельдмаршала.

У міністерстві внутрішніх справ уряду національної згоди заявили, що всі війська в Триполі приведені в повну бойову готовність.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Визнаний міжнародною спільнотою прем'єр-міністр Лівії Фаїз Сарадж оголосив мобілізацію урядових сил для протидії Хафтару

"Міністерство оголошує вищу ступінь надзвичайного стану і наказує всім службам безпеки твердо протистояти будь-яким спробам підірвати безпеку столиці", - йдеться на сторінці відомства в Facebook.

У повідомленні також зазначається, що "атакуюча сторона несе повну відповідальність за страшні наслідки нападу".

Зараз в Триполі, де через кілька днів має розпочатися конференція за участю представників різних політичних сил Лівії, перебуває генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Він висловив стурбованість пересуваннями військ.

"Я закликаю припинити всі військові операції, взяти ситуацію під контроль і припинити різкі заяви", - заявив Гутерреш.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Урядові сили готуються до боїв з армією Хафтара за Триполі

Друг Москви

В останні роки фельдмаршал Халіфа Хафтар налагодив тісні стосунки з Москвою.

У січні 2017 року Хафтар відвідав російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", що заходив до територіальних вод Лівії, і провів відеоконференцію з главою Міноборони Росії Сергієм Шойгу.

У серпні того ж року лівійський фельдмаршал приїжджав на переговори з Шойгу в Москву.

Шойгу і Хафтар проводили переговори в режимі відеоконференції на початку травня 2018 року, а в листопаді минулого року лівійський фельдмаршал в черговий раз приїхав в Москву на переговори з міністром оборони Росії.

Російські ЗМІ повідомляли про те, що на тій зустрічі був присутній бізнесмен Євген Пригожин, якого пов'язують з приватної військової компанії Вагнера ( "ПВК Вагнера").

У березні британська газета Telegraph повідомляла, що на стороні Лівійської національної армії нібито служать сотні російських бійців ПВК. Російський МЗС тоді заявив, що такими даними не володіє.

У четвер представник МЗС Росії Марія Захарова сказала, що Москва сподівається, що силовий сценарій в Лівії не буде застосований. "Ми виходимо з того, що криза буде врегульована політико-дипломатичними зусиллями, і докладаємо для цього зусилля протягом декількох років", - пояснила вона.

Хто такий Хафтар?

Копирайт изображения AFP Image caption Хафтар був серед учасників перевороту, який привів до влади Каддафі 1969 років, потім боровся проти нього, а з 2015 року очолив боротьбу проти ісламістів в східній Лівії

Халіфа Хафтар понад 40 років бере активну участь у політичному житті Лівії. У 1969 році він став учасником військового перевороту, організованого Муаммаром Каддафі.

У 1980-х роках Хафтар брав участь у війні проти Чаду. Лівійські війська під його керівництвом в 1987 році зазнали поразки, він потрапив в полон.

Каддафі звинуватив його в провалі операції та після повернення відправив під арешт.

Відтоді воєначальник став дисидентом. Після звільнення з в'язниці Хафтар поїхав в США і близько 20 років присвятив боротьбі з Каддафі.

Коли в Лівії почалося повстання, Хафтар повернувся та очолив повстанців на сході країни. У лютому 2014 року він відкрито закликав лівійців виступити проти ісламістів. За його словами, ісламісти "викрали і привласнили слабкі інститути молодої демократії".

2 березня 2015 року він був призначений командувачем збройними силами, які виступають на боці парламенту.

Хафтару вдалося встановити контроль над значною частиною країни і створити боєздатну армію.

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