У п'ятницю обидва кандидати в президенти України здали аналізи. Увечері були оприлюднені їхні результати.

Згідно з оприлюдненими даними, в сечі Петра Порошенка не знайшли психоактивних речовин, а в його крові - алкоголю.

Не виявили наркотиків і в крові Володимира Зеленського.

Користувачів соцмереж здивувала розбіжність дати проведення аналізів з датою на документі, але клініка, де Зеленський здавав кров, вже визнала, що помилку допустив працівник.

Якими є результати?

Головний лікар Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" Володимир Ярий розповів в ефірі телеканалу Прямий про результати аналізів Петра Порошенка.

"Ми дослідили сечу. Це було зроблено ще на стадіоні Олімпійський. Жодних психоактивних речовин знайдено не було", - повідомив він.

"Після цього, впродовж 1 години 40 хвилин ми зробили дослідження за допомогою газового хроматографа - дослідження крові на наявність алкоголю. Він також був відсутній", - додав лікар.

Володимир Зеленський оприлюднив результати аналізів на своїй сторінці Facebook.

Згідно з результатами, в його крові не знайдено таких наркотиків як метамфетаміни, метадон, амфетаміни, барбітурати, кокаїн та опіати.

Водночас користувачі соцмереж помітили, що датою здачі аналізів в документах вказано 2 квітня, а не 5 квітня, коли кандидат їх здавав.

Пізніше медичний центр Eurolab, який приймав кров у Зеленського, перепросив за неправильно вказану дату.

"Після забору крові пробірка надходить до відділу пробопідготовки та сортування матеріалу, де працівником реєструється дата отримання матеріалу. Працівник відділу помилково замість цифри 5 натиснула 2. Просимо врахувати хвилювання співробітника", - повідомили на сторінці Eurolab в Facebook.

Сам кандидат назвав цей випадок "казусом".

Чому в Порошенка вважають аналізи Зеленського недостатніми

Речник передвиборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв зазначив, що президент поставився серйозно до здачі аналізів на відміну від Володимира Зеленського.

Він зауважив, що пан Зеленський не здав на експертизу волосся, яке необхідне для визначення наркотичної залежності людини.

"Ми вважаємо, що кандидат Зеленський не виконав своєї обіцянки і не здав аналізи так, як це передбачено медичними протоколами", - сказав пан Медведєв.

"Якщо сам запропонував цю історію з аналізами... то він має здавати аналізи не понарошку, а всерйоз, і не вибірково, а все, що належить за медичним протоколом", - додав він.

Тож у команді пана Порошенка закликали пана Зеленського "зняти це питання якнайшвидше".

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