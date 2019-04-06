Світовий банк очолив прихильник Трампа

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Трамп назвав ім'я кандидата на посаду голови Світового банку ще у лютому.

Кандидата, підтриманого президентом Дональдом Трампом, офіційно затверджено на посаді голови Світового банку.

Девід Мелпасс, прихильник Трампа, був його старшим економічним радником під час виборчої кампанії 2016 року.

До призначення на посаду голови Світового банку Девід Мелпасс обіймав посаду заступника міністра фінансів США з міжнародних відносин.

До роботи у Світовому банку він стане 9 квітня. Термін перебування на посаді - 5 років.

Його призначення викликало суперечки, оскільки існують побоювання, що пан Мелпасс, відомий критик банку, може звузити його роль.

Сам він заявив, що призначення на цю посаду є честю для нього.

"Наша двояка ціль - зниження бідності і розширення процвітання є, як ніколи, актуальною", - заявив він.

Раніше Девід Мелпасс, який працював в інвестиційному банку Bear Sterns, критикував Світовий банк разом із іншими міжнародними фінансовими інституціями, включно із МВФ, за їхню настирливість і закостенілість.

"Не хотіли опиратися"

Аби отримати посаду, голова Світового банку має дістати підтримку 25 членів Ради директорів, які голосують анонімно.

США належить 16% у керівних органах банку, і саме представник Сполучених Штатів за традицією очолює Світовий банк.

Японія є другою за впливом на рішення Ради директорів банку, Китай - третій.

Професор Крістофер Кілбі із Університету Вілланова поблизу Філадельфії, каже, що Китай та інші акціонери не хотіли опиратися призначенню Мелпаса, оскільки розуміли, що побороти кандидата від США навряд чи можливо.

"Оскільки вони вже бачили, як президент Трамп карає тих, хто чинив йому опір, вони вирішили не боротися проти США", - каже професор Кілбі.

Як відзначає бізнес-кореспондент ВВС у Нью-Йорку Мішель Флорі, раніше Девід Мелпасс називав Світовий банк надто громіздким. Він також казав, що було б варто менше позичати країнам із середнім доходом на душу населення, таким, як Китай, які й самі є достатньо фінансово міцними.

Проте з часу, коли його кандидатуру було висунуто на посаду голови банку, риторика Девіда Мелпасса дещо пом'якшилася.

Зміни у політиці

Очікується, що давній критик Світового банку на посаді голови може звузити його діяльність до надання позик лише найбіднішим країнам.

Він вже виступив за припинення кредитування Китаю, який, на думку Девіда Мелпасса, є надто багатим, аби претендувати на це.

Минулого року він був учасником переговорів щодо пакета реформ кредитної політики Світового банку.

Тоді США погодилися підтримати план акціонерів щодо збільшення активів Світового банку на 13 млрд доларів за умови, що банк звузить позичання і зосередиться на допомозі бідним країнам.

Ця реформа передбачала, що країни із середнім рівнем доходів мають більше звертатися по кредити у приватному секторі. Крім того, було обмежене і зростання зарплат працівників Світового банку.

За понад 26 років співпраці Світового банку з Україною загальна сума кредитів сягнула майже 12 млрд доларів в рамках приблизно 70 проектів.

Нині портфель проектів Світового банку в Україні складається з восьми інвестиційних проектів загальною сумою близько 2,5 млрд доларів США та однієї гарантії на 500 млн доларів.

Вартість позик від Світового банку, МВФ, ЄБРР та ЄС для України є на порядок нижчою, ніж на світових фінансових ринках.

Світовий банк є також укладачем рейтингу Doing Business, в якому минулого року Україна посіла 71 місце серед 190 країн. Це на п'ять позицій вище, ніж за рік до цього.

За неписаною традицією представник США очолює Світовий банку, тоді як європейці обіймають посаду керівника МВФ, а японці - керівну посаду у Азійському банку розвитку.