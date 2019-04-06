Копирайт изображения Reuters Image caption Ісаак Хаїк народився в Іраку. Наступного тижня йому виповниться 74 роки

Ізраїльтянина Ісаака Хаїка внесли до Книги рекордів Гіннеса як найстарішого футболіста в світі, який зіграв в офіційному матчі професійних клубів.

73-річний голкіпер клубу "Іроні Ор-Ієхуда" в п'ятницю ввечері провів на полі всі 90 хвилин матчу.

Церемонія вручення футболісту сертифіката Книги рекордів Гіннеса відбулася на стадіоні одразу після завершення гри.

Попри поважний вік, Хаїк заявив, що готовий і далі грати за свою команду. Наступного тижня він відзначить свій 74-й день народження.

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Клуб "Іроні Ор-Ієхуда" виступає в Лізі Бет - четвертому за силою футбольному дивізіоні Ізраїлю.

П'ятничний матч завершився для команди Хайіка невдало - вона поступилася клубу "Маккабі Рамат Ган" з рахунком 1: 5.

Однак вболівальники кажуть, що в цій поразці провини воротаря немає - за гру Хаїк зробив кілька вражаючих "сейвів".

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"Це джерело гордощів не тільки для мене, але і для ізраїльського спорту загалом", - сказав Хаїк агентству Reuters.

Один із синів Хаїка, 36-річний Моше, розповів, що коли вони разом грають в футбол, він втомлюється раніше батька.

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Попередній рекорд належав уругвайцю Роберто Кармоне - в 2015 році у віці 53 років він вийшов на поле в стартовому складі клубу "Пан-де-Асукар".

Найстаршим професійним футболістом, який забив гол в офіційному матчі, вважають японського нападника Кадзуйосі Міура з клубу "Йокогама", що грає у другому дивізіоні.

У 2017 році в 50-річному віці Міура побив піввіковий рекорд британця Стенлі Метьюза, коли забив переможний гол в матчі з командою "Теспо Кусацу".

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