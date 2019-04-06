Губернатор Гордєєв подав у відставку. Його вимагали звільнити після смерті Гандзюк

Копирайт изображения UNIAN Image caption Андрій Гордєєв на засіданні Тимчасової слідчої комісії з розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв подав заяву з проханням звільнити його із займаної посади.

На запитання про те, що він має намір робити після відставки, якщо президент прийме її, Гордєєв відповів: "Буду робити все для перемоги здорового глузду".

Активісти вимагали від президента Петра Порошенка звільнити Гордєєва, оскільки вважали його причетним до організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Такі ж звинувачення висунув і батько Гандзюк.

Сам Андрій Гордєєв ці заяви називав "емоційними" та відкидав усі звинувачення.

Андрій Гордєєв очолив Херсонську ОДА у квітні 2016 року. До цього він був народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка".

Заяву про відставку губернатора у себе в Facebook оприлюднив депутат Верховної Ради Олександр Співаковський. Він зазначив, що Андрій Гордєєв "ухвалив власне рішення", яке було складним.

"Потрібно дати можливість слідству прозоро і чітко виявити всі обставини жахливого вбивства. У нас не 1937 рік і винуватих не призначають. Наступний крок це поліграф! Остаточне рішення за Президентом України", - додав Співаковський.

Раніше у генеральній прокуратурі заявляли, що мають намір розширити коло підозрюваних в замовленні та організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Кого підозрюють?

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У лютому підозру в організації вбивства Гандзюк вручили голові Херсонської облради Владиславу Мангеру. За версією ГПУ, він вирішив організувати напад, керуючись особистою неприязню.

Катерина Гандзюк публічно заявляла про корупційну складову підпалів лісів, які "кримінальне середовище області використовувало для збагачення за сприяння окремих представників обласної влади і правоохоронних органів", говорив генпрокурор Юрій Луценко.

Владислав Мангер працював головою Херсонської обласної ради з вересня 2016 року.

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Донедавна він був членом партії "Батьківщина", проте після звинувачень про причетність до вбивства Гандзюк повідомив, що призупиняє своє членство в політсилі.

Окрім голови Херсонської облради, активісти підозрюють у причетності до злочину інших херсонських посадовців: голову місцевої облдержадміністрації Андрія Гордєєва і його заступника Євгена Рищука.

Одразу після появи інформації про вручення підозри Владиславу Мангеру, Рищук за власним бажанням тимчасово відсторонився від виконання службових обов'язків.

Суд арештував пана Мангера 15 лютого з правом застави у 2,5 млн гривень. Майже одразу адвокат підозрюваного сплатив ці гроші, Мангер вийшов із СІЗО з електронним браслетом.

4 березня з Мангера зняли браслет і повернули паспорти.

Справа Гандзюк

Наприкінці липня 2018 року на херсонську активістку Катерину Гандзюк вчинили напад - зловмисник облив її концентрованою сірчаною кислотою біля будинку, в якому вона жила. Від опіків постраждало 30% тіла.

Її поклали до місцевої лікарні, але згодом перевели до Київського опікового центру, де вона перебувала під охороною поліції. Вона померла 4 листопада 2018 року.

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Катерина Гандзюк була відома критикою херсонських правоохоронців та представників місцевої влади.

В неї було два головні "напрямки" боротьби, за якими вона мала принципових опонентів - протидія "проросійським рухам" у Херсоні, а також боротьба з корупцією певних підрозділів місцевої поліції.

Вона разом з іншими активістами активно виступала проти "проросійських сил" у регіоні, особливо під час спроб влаштувати так звану "російську весну" на півдні України у 2014 році.

Вона брала участь у Помаранчевій революції, Євромайдані в Херсоні, працювала в громадських організаціях, а також Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області.

До нападу активістка працювала у міській владі Херсона в якості виконуючої обов'язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, а також була радником мера міста Володимира Миколаєнка.

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