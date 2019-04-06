Миші, птахи та коти: що знайшли у єгипетській гробниці?

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Археологи виявили мумії мишей та інших тварин в давньоєгипетській гробниці неподалік від міста Сохаг.

Рештки мишей та інших тварин вклали навколо двох саркофагів з людськими муміями. Зсередини на стінах гробниці намалювали зображення похоронної процесії і людей, що працюють в полі.

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За словами експертів, вік гробниці - понад 2 тисячі років. У ній поховали високопоставленого вельможу на ім'я Туту і його дружину.

Стародавній пам'ятник виявили в жовтні 2018 року завдяки мисливцям за артефактами, які проводили там незаконні розкопки. Зловмисників затримали.

Єгипетське міністерство у справах старожитностей сподівається, що знахідка привабить туристів в Сохаг, що розташований за 390 км на південь від Каїра.

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Глава Вищої ради Єгипту у справах старожитностей Мустафа Вазирі назвав гробницю чудовою і барвистою, зазначивши, що це одна з найцікавіших знахідок в цьому районі за весь час проведення там наукових досліджень.

Революція 2011 року та політична нестабільність, яка настала згодом, серйозно вдарили по єгипетському туризму. Міністерство у справах старожитностей сподівається, що нова визначна пам'ятка приверне нових відвідувачів.

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Мумії жінки і підлітка, що жили в епоху Птолемеїв, виставили як експонати біля входу в гробницю. Імовірно в момент смерті жінці було від 35 до 50 років, а хлопчикові - від 12 до 14 років.

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Також дослідники знайшли понад 50 мумій мишей, кішок і птахів.

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У муміфікованому звіринці знайшли навіть соколів.

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