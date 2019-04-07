На Донбасі загинули двоє військових

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На Донбасі від обстрілів загинули двоє українських військових, за минулу добу було 14 обстрілів. Про це повідомив штаб Об'єднаних сил.

При цьому сім разів застосували міни калібру 120 та 82 мм. Також обстріли були з машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Так обстріли були поблизу населеного пункту Павлопіль, біля міста Авдіївка, у районі населеного пункту Піски, з станкових гранатометів та кулеметів стріляли поблизу селища Широкине, поблизу

Опитного, біля села Старогнатівка, Зайцевого.

"Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил", - заявили в штабі і повідомили про загибель трьох бойовиків.

З початку доби, 7 квітня, бойовики обстріляли із гранатометів військових у районі населеного пункту Широкине. Втрат серед особового складу немає.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.

Нещодавно в зоні ООС загинула відома харківська волонтерка Яна Червона, а на міні підірвався цивільний.

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