На Донбасі загинули двоє військових
На Донбасі від обстрілів загинули двоє українських військових, за минулу добу було 14 обстрілів. Про це повідомив штаб Об'єднаних сил.
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При цьому сім разів застосували міни калібру 120 та 82 мм. Також обстріли були з машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Так обстріли були поблизу населеного пункту Павлопіль, біля міста Авдіївка, у районі населеного пункту Піски, з станкових гранатометів та кулеметів стріляли поблизу селища Широкине, поблизу
Опитного, біля села Старогнатівка, Зайцевого.
"Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил", - заявили в штабі і повідомили про загибель трьох бойовиків.
З початку доби, 7 квітня, бойовики обстріляли із гранатометів військових у районі населеного пункту Широкине. Втрат серед особового складу немає.
Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.
Нещодавно в зоні ООС загинула відома харківська волонтерка Яна Червона, а на міні підірвався цивільний.
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