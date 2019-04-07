Дипломатичний скандал: МЗС Угорщини викликало українського посла

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Між Україною та Угорщиною розгорівся міжнародний скандал. Напередодні до України не пустили Лідера Демократичного союзу угорців Румунії Хунора Келемена. У відповідь - 7 квітня МЗС Угорщини викликало до себе посла України Любов Непоп.

6 квітня Хунор Келемен їхав в Україну на святкування 30-річчя місцевої угорської організації "Товариство угорської культури Закарпаття".

Проте на кордоні в його паспорт поставили штамп про заборону на в'їзд строком на три роки.

Про це сам Келемен повідомив у своєму дописі у Facebook. Пан Келемен зауважив, що на кордоні його протримали годину.

"Вони відмовили мені у праві в'їзду в країну без жодних пояснень. Вони лише повідомили мені, що я не можу перетнути кордон", - написав пан Келемен.

У відповідь на це посол України в Румунії Олександр Банков пояснив, що заборона на в'їзд для лідера Демократичного союзу угорців Румунії діяла ще з 2017 року.

"З того часу він вже намагався в'їхати в Україну з угорським паспортом і йому було відмовлено, тож він точно знав про ухвалене українською стороною рішення".

"І цього разу, відповідно до українського законодавства, пану Келемену Хунору було вручено рішення про відмову в перетині державного кордону України, яке він підписав. Це правда, що відповідне рішення не містить мотивів, але така практика є загальною для всіх європейських держав", - додав посол.

Натомість Хунор Келемен заявив, що слова Олександра Банкова не відповідають дійсності.

"Я не був в Україні протягом останніх 20 років та ніколи не користувався угорським паспортом. Я можу надати документи стосовно сьогоднішнього інциденту", - написав пан Келемен.

Помічник голови Держприкордонної служби України Олег Слободян пояснив, що Хунора Келемена не пустили в Україну "через доручення правоохоронних органів".

"Можу підтвердити, що вчора не пустили в пункті пропуску "Тиса" на в'їзд в Україну, в зв'язку з тим, що стосовно нього було доручення одного з правоохоронних органів щодо заборони в'їзду", - сказав він.

Слободян додав, що не може розкрити інформацію, у зв'язку з чим було таке доручення і який орган видав його.

Через відмову лідеру Демократичного союзу у в'їзді 7 квітня МЗС Угорщини викликало до себе посла України Любов у Будапешті.

В офіційній заяві МЗС відмову у перетині кордону угорці назвали "неприйнятною".

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