Армія "друга Росії" атакує столицю Лівії з трьох боків

Копирайт изображения AFP Image caption Для охорони столиці вийшли лояльні до уряду загони сил самооборони

Бойові дії поблизу лівійської столиці Тріполі між проурядовими військами і Лівійською національною армією, якою командує фельдмаршал Халіфа Хафтар, спалахнули з новою силою.

Війська Хафтара розпочали наступ на місто за трьома напрямками: бої йдуть в муніципалітеті Таджура на схід від столиці, в районі Джанзур на заході і в районі міста Бін-Гашір на півдні, де розташований міжнародний аеропорт Тріполі.

Цей аеропорт - не працює, тому не має великої стратегічної цінності; зараз всі авіарейси виконують з аеропорту "Мітіга", який розташований в межах міста, приблизно в десяти кілометрах на схід від центру. Саме туди направили удар правого флангу угруповання Хафтара.

Копирайт изображения AFP Image caption Колони Лівійської національної армії в четвер почали марш на Тріполі

Серед інших важливих об'єктів, які Хафтар прагне захопити в першу чергу, - національний банк і державний телецентр.

За повідомленнями деяких очевидців, солдатів Лівійської національної армії бачили приблизно в 15 кілометрах від центру міста.

На оборону Тріполі вирушили урядові війська і лояльні до них загони сил самооборони.

Водночас одне з найбільших ісламістських угруповань - "Спеціальні сили стримування" (RADA), яке раніше підтримувало уряд національної згоди, заявило в соцмережах, що переходить на бік Хафтара. Як передає кореспондент BBC, якщо ця інформація підтвердиться, це стане важким ударом по прем'єр-міністру Фаїзу Сараджу.

Мешканці столиці запасаються харчами і паливом, повідомляє France presse.

Копирайт изображения AFP Image caption У розпорядженні Халіфи Хафтара - регулярна армія, що має значну силу

У телевізійному зверненні глава уряду Фаїз Сарадж звинуватив генерала Хафтара в зраді і в організації державного перевороту.

Він заявив, що його уряд "простягнув руки до миру", але тепер, за його словами, Хафтар матиме справу лише "з силою і твердістю".

У суботу вранці літаки лівійських ВПС, які підконтрольні уряду, завдали масованого авіаудару по позиціях Хафтар, що розташовані за 50 км на південь від столиці.

Результати бомбардування невідомі, але представник Лівійської національної армії Хафтара присягнув влаштувати відплату.

Обставини непереборної сили

Країни "великої сімки" в суботу зажадали негайно припинити військові дії в Лівії - в першу чергу цю вимогу адерсували Хафтару.

Із закликом уникнути ескалації конфлікту виступила і Рада Безпеки ООН.

Копирайт изображения Reuters Image caption Населення Тріполі запасається їжею і паливом

Москва ж заявила, що не варто "в односторонньому порядку призначати винних", а лівійці повинні самі визначати свою долю.

"Причина лівійської кризи полягає в тому, що зробили натовці з цією країною в 2011 році. Саме з тих пір вона перетворилася на зруйновану державу, називаймо речі своїми іменами, і в чорну діру, через яку йдуть на південь терористи, незаконна контрабанда зброї, а на північ - потоки нелегальних мігрантів ", - заявив в суботу в Єгипті міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (цитата по РІА Новини).

Його єгипетський колега Самех Шукрі сказав, що проблеми Лівії не можна вирішити військовими засобами.

І Росія, і Єгипет раніше підтримали генерала Хафтара.

В суботу спецпосланець ООН Гасан Саламі заявив, що конференція по Лівії, запланована на 14-16 квітня, відбудеться в призначений термін, попри загострення ситуації, - "якщо тільки не втрутяться обставини непереборної сили".

Копирайт изображения AFP Image caption Халіфа Хафтар обіцяє гарантувати безпеку посольств та інших іноземних структур в разі успішної операції із захоплення Тріполі

З того часу як в 2011 році правителя Муаммара Каддафі зкинули та вбили, в Лівії панує політична нестабільність і двовладдя. На заході країни, в Тріполі, розташований уряд національної згоди, який сформували за підтримки ООН, його визнає міжнародна спільнота. На сході розташований парламент і армія під командуванням фельдмаршала Хафтара.

У минулий четвер головнокомандувач наказав військам наступати на Тріполі. В цей час в столиці перебував генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш - він приїхав туди шукати шляхи виходу з політичної кризи.

Прем'єр-міністр Лівії Фаїз Сарадж оголосив мобілізацію урядових сил, усі війська в столиці країни привели в повну бойову готовність.

Хафтар розмовляв з Гутеррешем в п'ятницю і сказав йому, що не припинить військову операцію до тих пір, поки його війська "не переможуть тероризм".

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