Підпал трави: в Україні палають гектари полів, є жертви

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У ДСНС повідомили про кілька десятків пожеж на відкритих територіях, які вдалося подолати протягом трьох минулих діб. По всій Україні зафіксували загоряння сухої трави, чагарнику та очерету. Вогонь знищив понад 100 гектарів рослинності.

У ДСНС зазначають, що частина пожеж пов'язана зі звичкою людей спалювати суху траву на початку весни.

"Незважаючи на усі застереження рятувальників громадяни подовжують грубо порушувати правила пожежної безпеки та спалювати суху рослинність у вітряну погоду. Щодня кількість подібних пожеж значно збільшується", - йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Копирайт изображения Фото Леся Шуваєва Image caption Пожежа вздовж траси у Чернігівській області

"Значна кількість горе-господарів, випалюючи минулорічну суху траву і листя, прирікають себе й оточуючих до непередбачуваних наслідків", - зауважують рятувальники.

Не обійшлося без нещасних випадків: жертвами одного з них стало літнє подружжя на Житомирщині.

Там літня жінка із своїм чоловіком спалювали минулорічну суху траву біля свого обійстя. Побачивши, що горять чагарники, а вогонь наближається до їх оселі, вони побігли гасити пожежу.

Однак, як повідомляють у ДСНС, через необережність у жінки загорівся одяг і вона померла на місці. Її 82-річний чоловік отримав опіки понад 80% тіла і згодом помер в лікарні.

Ландшафтні парки та поля

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Велику пожежу вдалося локалізувати на території Міжрічинського регіонального ландшафтного парку в Чернігівській області. Там горіло 40 гектарів лісової підстилки та очерету, на які скинули 50 тонн води.

На Хмельниччині пожежа сухостою охопила 22 гектари, а в Полтавській області - протягом 5 квітня вигоріло 56 гектарів землі.

Велике возгоряння зафіксували також у Чернігівській області.

Копирайт изображения Фото Леся Шуваєва

Пожежу трав'яного настилу поряд з Національним історико-меморіальним заповідником "Биківнянські могили" вдалося загасити і київським поженикам. Там горіли понад 5 гектарів трави, а швидкий вітер швидко розносив вогонь.

Рятувальники попеперджають, що під час неконтрольованого спалювання трави вогонь може перекинутися на дерева та будівлі. Також разом із димом у повітря підіймається отруйні речовини, які погано впливають на здоров'я.

Всім, хто хоче позбутися старого листя та трави, у ДСНС радять його компостувати.

Чому не можна палити траву

Найочевидніша небезпека спалення трави - це пожежа.

Значна відкрита площа горіння та сильний вітер можуть призвести до того, що невеличке багаття перетвориться на неконтрольовану пожежу.

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Екологи стверджують, що це забруднює атмосферу і псує родючий шар ґрунту.

Крім того, за паління трави можна отримати й чималий штраф.

Біолог з Ужгородського національного університету Андрій Мигаль пояснив, що під час спалювання сухостою, очевидно, страждають трав'яний, кущовий та деревний покрив.

Також не варто забувати, що ці рослини містять в собі вуглець.

"Внаслідок пожеж цей вуглець у вигляді різних сполук вивільняється і потрапляє в атмосферу і відповідно, її забруднює", - зазначає біолог.

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Пан Мигаль відкидає думку про те, що спалювання старих рослин йде на користь молодій траві.

"Через вогонь сильно знижується потенціал вегетативного і насіннєвого розмноження рослин, оскільки знищується так званий банк насіння, який міститься в ґрунті й в зерновій частині рослин", - зауважив фахівець.

Через шкоду, яку спалювання завдає рослинам, страждають і комахи.

Палити листя чи суху траву забороняє й законодавство, за такі дії можна отримати штраф від 340 до 1 360 гривень, а якщо це роблять підприємці, то від 850 до 1700 гривень.

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