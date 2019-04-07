Шахтар перемагає Динамо і проходить в півфінал кубку України

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У чвертьфіналі Кубка України "Шахтар" Донецьк обіграв "Динамо" Київ по пенальті та вийшов до півфіналу.

В основний час команди зіграли з рахунком 1:1, серія пенальті завершилася з рахунком 4:3 на користь "Шахтаря".

Матч відбувся на стадіоні ОСК "Металіст" у Харкові.

Раніше кожна з команд провела по одному кубковому поєдинку - "Динамо" перемогло "Мінай" з рахунком 3:1, а "Шахтар" здобув перемогу над "Олімпіком" з рахунком 3:2.

Рахунок відкрив на дев'ятій хвилині матчу Денис Гармаш, забивши гол у нижній лівій кут воріт "Шахтаря".

Зрівняв рахунок на початку другого тайму Жуніор Мораєс, вдало перехопивши пас від Тайсона.

Після завершення основного часу суддя призначив екстратайми, під час яких гравцям не вдалося змінити рахунок 1:1.

Доля матчу вирішилася у серії післяматчевих пенальті, "Шахтар" здобу перемогу над "Динамо" з рахунком 4:3.

В чемпіонаті краіни наразі "Шахтар" іде першим і випереджає "Динамо" на 7 очок.

Раніше луганська "Зоря" обійшла ФК "Львів" з мінімальною перевагою 1:0 у чвертьфіналі Кубку України та вийшла у півфінал. Переможний гол забив Богдан Лєднєв.

Водночас "Інгулець" з Кіровоградської області переміг львівські "Карпати" по пенальті з рахунком 5:4.

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