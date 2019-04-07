Порошенко покликав Зеленського на дебати 14 квітня

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Президент Петро Порошенко заявив, що чекатиме на Володимира Зеленського для проведення дебатів на НСК "Олімпійському" 14 квітня. Порошенко також заявив, що збирається пройти тести Всесвітнього антидопінгового агентства.

Такі заяви Петро Порошенко оприлюднив в неділю ввечері в ефірі телеканалу "Україна".

Раніше кандидат у президенти України Володимир Зеленський прийняв виклик Петра Порошенка зустрітися на дебатах, але озвучив свої умови - це має бути стадіон НСК "Олімпійський", а кандидати мають здати аналізи, бо українці повинні мати здорового президента. І Порошенко на них погодився теж у відеозверненні.

"Пан Володимир Зеленський пропонував стадіон. Я особисто вважаю, що стадіон - це точно не найкраще місце для проведення цієї дискусії, але я наголосив: стадіон - так стадіон", - повідомив він.

Порошенко припустив, що дебати можуть відбутися о 19.00 або 20.00

"Я запрошую і глядачів, як і хотів пан Зеленський, я запрошую усі канали для того, щоб дебати були проведені, як хотів Володимир Зеленський", - додав Петро Порошенко.

Петро Порошенко також оголосив про намір пройти тести на алкогольну та наркотичну залежність експертам Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Раніше таку пропозицію до кандидатів на найвищу посаду в Україні висловив український боксер Володимир Кличко.

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Тепер на незалежній експертизі наполіг і Петро Порошенко.

"Авторитет цієї організації не викликає ніякого сумніву. Вважаю, що є велика загроза, що кандидатом або президентом України може стати людина, яка не виключено, що має наркотичну залежність ", - сказав Порошенко.

Битва викликів

Ще до оголошення другого туру і до початку агітації між кандидатами почалась війна відеозвернень і "битва аналізів". Приводом для цього стала тема проведення дебатів.

Після пропозиція Володимира Зеленського провести дебати на стадіоні та здати тести на алкогольну залежність, кандидати оприлюднили ще кілька відеозаяв, звертаючись один до одного через об'єктиви. Пан Порошенко пропонував разом здавати аналізи, Володимир Зеленський висунув ідею, щоб модератором майбутніх дебатів була Юлія Тимошенко.

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У неділю, 7 квітня, Петро Порошенко заявив, що 21 квітня українцям доведеться обирати - "або вільна Європа, або імперська Росія". Він закликав своїх прихильників підтримувати європейське майбутнє і підписуватись на сайті euua.org

Команда Володимира Зеленського теж 7 квітня представила кроки, які він має намір здійснити у боротьбі з корупцією, якщо стане президентом.

Лідером першого туру став комік Володимир Зеленський, він отримав 5,7 млн голосів, або 30,24%. З ним у другому турі буде змагатися чинний президент Петро Порошенко. У нього 3 млн голосів українців, або 15,95%.

Жоден кандидат не одержав більше половини голосів виборців, тому президента українці обиратимуть у другому турі, який пройде 21 квітня. Інавгурація має пройти не пізніше 3 червня.

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