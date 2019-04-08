У Південній Африці слон затоптав браконьєра, його тіло з’їли леви

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У Національному парку Крюгера в Південній Африці слон затоптав браконьєра, після чого його тіло з'їли леви.

Напарники загиблого, який, судячи з усього, полював на носорога, розповіли його родині, що він був вбитий на початку минулого тижня.

Родичі повідомили про це співробітників заповідника.

Пошукова бригада довго шукала тіло чоловіка і в четвер виявила лише людський череп і штани - це все, що лишилось від браконьєра.

Керівник Національного парку вже висловив співчуття родині загиблого.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На території Національного парку Крюгера мешкають близько двох тисяч левів

"Проникати на територію Національного парку незаконно та ще й пішки - вершина нерозсудливості, - заявив він. - Заповідник приховує у собі чимало небезпек, і цей інцидент слугує цьому ще одним доказом".

Національний парк Крюгера постійно стикається з проблемою браконьєрства - зокрема через те, що у країнах Азії досі зберігається високий попит на ріг носорога.

У Китаї, В'єтнамі та інших азійських країнах вірять, що ці роги є афродизіаками.

Впродовж останнього десятиліття в ПАР знищили понад 7 тисяч цих носорогів.

У суботу працівники аеропорту Гонконга конфіскували найбільший за останні п'ять років вантаж рогу носорога, вартість якого оцінюється в 2,1 мільйон доларів.

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