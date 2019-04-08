У Південній Африці слон затоптав браконьєра, його тіло з’їли леви
У Національному парку Крюгера в Південній Африці слон затоптав браконьєра, після чого його тіло з'їли леви.
Напарники загиблого, який, судячи з усього, полював на носорога, розповіли його родині, що він був вбитий на початку минулого тижня.
Родичі повідомили про це співробітників заповідника.
Пошукова бригада довго шукала тіло чоловіка і в четвер виявила лише людський череп і штани - це все, що лишилось від браконьєра.
Керівник Національного парку вже висловив співчуття родині загиблого.
"Проникати на територію Національного парку незаконно та ще й пішки - вершина нерозсудливості, - заявив він. - Заповідник приховує у собі чимало небезпек, і цей інцидент слугує цьому ще одним доказом".
Національний парк Крюгера постійно стикається з проблемою браконьєрства - зокрема через те, що у країнах Азії досі зберігається високий попит на ріг носорога.
У Китаї, В'єтнамі та інших азійських країнах вірять, що ці роги є афродизіаками.
Впродовж останнього десятиліття в ПАР знищили понад 7 тисяч цих носорогів.
У суботу працівники аеропорту Гонконга конфіскували найбільший за останні п'ять років вантаж рогу носорога, вартість якого оцінюється в 2,1 мільйон доларів.
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