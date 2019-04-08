Наступ на Триполі: 21 загиблий, західні країни евакуюють з Лівії своїх громадян

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У ході військових дій поблизу столиці Лівії загинула принаймні 21 людина, ще 27 отримали поранення, кажуть в місцевому уряді.

Військові дії в країні поновилися з новою силою після того, як фельдмаршал Халіфа Хафтар, якого підтримують Росія та Єгипет, віддав наказ Лівійській національній армії розпочати наступ на Триполі, аби його захопити.

Голова лівійського уряду Фаїз Сарадж звинуватив Хафтара у зраді та організації військового перевороту.

У неділю ООН закликала сторони укласти коротке двогодинне перемир'я, аби поранених і мирних жителів можна було евакуювати. Попри заклик, військові дії продовжились.

Через загострення ситуації Африканське командування збройних сил США вже ухвалило рішення про передислокацію свого контингенту з Лівії.

До евакуації свого персоналу готуються й інші країни.

ООН так само планує залишити в країні лише тих працівників, чия присутність там життєво необхідна.

Насильство і політична нестабільність роздирають Лівію з 2011 року - відтоді як був вбитий колишній правитель країни Муаммар Каддафі.

Бойові дії

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Підконтрольна Халіфі Хафтару Лівійська національна армія атакує місто на півдні і заході.

У неділю бої відновилися біля недіючого аеропорту Триполі, який був однією з основний цілей повстанців Хафтара.

Серед інших важливих об'єктів, які вони планують захопити, - національний банк і державний телецентр.

Жителі Триполі запасаються їжею та пальним.

Копирайт изображения AFP Image caption У четвер Лівійська національна армія розпочала наступ на Триполі

На оборону міста висунулися урядові війська, а також лояльні їм формування самооборони.

Водночас одне з найбільших ісламістських угруповань RADA, яке раніше підтримувало уряд, оголосило, що переходить на бік Хафтара. Принаймні, про це організація написала в соцмережах.

Якщо ця інформація підтвердиться, це стане серйозним ударом по прем'єр-міністру Фаїзу Сараджу, повідомляє кореспондент BBC.

Країни "великої сімки" ще в суботу вимагали негайно припинити військові дії - в першу чергу вимога стосувалася Хафтара. З таким самим закликом виступила і Рада безпеки ООН.

Копирайт изображения AFP Image caption В розпорядженні Халіфи Хафтара - регулярна армія, що являє собою могутню силу

Повернулися до того, з чого все починалось?

Аналіз Рани Джавада, кореспондента BBC по країнах Північної Африки

Непослух повсталого генерала свідчить про те, що попри міжнародний осуд його нещодавніх дій, він вважає, що лише військовими засобами можна забезпечити собі місце у майбутній політичній системі Лівії.

Дипломати занепокоєні тим, що час наступу і те, як він триває, означають, що навряд чи Хафтар погодиться відступати, якщо тільки на зазнає поразки.

Він давно погрожував розпочати цю операцію, але мало хто вірив, що він дійсно на це піде.

Багато хто вважав, що переговори, в ході яких Хафтар понад рік літав то до Парижа, то до Палермо, дозволять виграти час, необхідний для політичного врегулювання шляхом переговорів, і зрештою призведуть до виборів.

Сьогодні у країн Заходу мало можливостей запобігти ескалації насильства у країні. Вони знову опинилися в ситуації, коли їм, можливо, знову доведеться починати все спочатку.

Хто такий Халіфа Хафтар?

Копирайт изображения AFP Image caption Халіфа Хафтар

Халіфа Хафтар понад 40 років активно бере участь у політичному і військовому житті Лівії.

У 1969 році він став учасником військового перевороту, який організував Муаммар Каддафі.

У 1980-х роках Хафтар брав участь у чадсько-лівійському конфлікті.

Лівійські війська під керівництвом Хафтара у 1987 році зазнали поразки, сам він потрапив у полон. Каддафі звинуватив його у провалі операції і після повернення посадив його під арешт.

Після звільнення з в'язниці Хафтар поїхав до США і близько 20 років присвятив боротьбі з Каддафі.

У 2011 році, коли в країні почалося повстання, Хафтар повернувся і очолив повстанців на сході Лівії.

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