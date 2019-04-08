Алкоголь корисний в малих дозах? Ні, кажуть вчені

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Навіть помірне споживання алкоголю підвищує кров'яний тиск і шанси на інсульт, йдеться у новому дослідженні, оприлюдненому в науковому журналі The Lancet. Цей висновок спростовує популярну точку зору, що в малих дозах спиртне може бути корисними для здоров'я.

У дослідженні, яке протягом 10 років проводили британські та китайські вчені, участь взяли близько 500 тисяч людей.

Автори дослідження вважають, що їхні спостереження є релевантними для всього населення планети, а найочевидніші висновки стосуються саме наслідків споживання алкоголю.

Ні для кого не секрет, що надмірне споживання спиртного шкодить здоров'ю і підвищує ризик інсульту. При цьому окремі дослідження припускали, що невелика кількість алкоголю, навпаки, може бути корисною.

Що дізналися дослідники?

Дослідники з Оксфордського університету, Пекінського університету та китайської Академії медичних наук, виявили:

одна-дві порції алкогольних напоїв на день підвищують ризик інсульту на 10-15%

чотири порції на день - на 35%

Під порцією вчені розуміють, приміром, келих вина, пляшку пива чи 50 грамів міцних алкогольних напоїв.

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Також дослідження не виявило жодних доказів того, що помірне споживання алкоголю чинить хоч який-небудь захисний ефект і знижує ризик інсульту.

Водночас робити жодних висновків щодо зв'язків між вживанням спиртного та інфарктом міокарда вчені не готові: кажуть, отриманих даних недостатньо.

"Твердження про те, що вино і пиво чинять якусь магічну захисну дію, не підтверджуються", - каже один із авторів дослідження професор Річард Пето.

Чому Китай?

Країни Східної Азії дуже корисні для вчених, що займаються вивченням впливу алкоголю на організм людини.

Багато людей китайського походження мають поєднання генів, яке відштовхує їх від споживання спиртного. Алкоголь викликає в них неприємну реакцію і погіршує самопочуття.

Кожен третій чоловік в Китаї взагалі не вживає спиртного. Що ж до жінок, то серед них поціновувачів алкоголю ще менше.

Дослідники кажуть, що порівнюючи дані про стан здоров'я тих, хто вживає спиртне, і хто ні, вони змогли з великою точністю відслідкувати безпосередні зв'язок між алкоголем та інсультом.

У жителів західних країн подібної комбінації генів немає, тож влаштувати схоже дослідження там було б неможливим.

Що кажуть експерти?

Доктор Стівен Бьорджесс із Кембриджського університету, звертає увагу не певні обмеження цього дослідження: зокрема на те, що вчені відстежує в першу чергу споживання міцного алкоголю і пива, але не вина.

Професор Кевін МакКонвей професор прикладної статистики Відкритого університету в Лондоні, додає, що робота британсько-китайської групи вчених не дає відповіді на всі запитання.

"Це дійсно серйозний крок вперед у наших знаннях про роль алкоголю у виникненні деяких захворювань, але це не може бути останнім словом в цьому питанні", - вважає він.

А от професор Девід Спігельгалтер з Кембриджського університету, зізнається, що дослідження змусило його сумніватися у своїх нинішніх поглядах.

"Я завжди - і не без причин - був переконаний у тому, що помірне споживання спиртного має захисний ефект для серцево-судинної системи. Але тепер я почав у цьому сумніватися".

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