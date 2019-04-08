Три тижні повеней в Ірані: 400 тисяч постраждалих - фото
В Ірані третій тиждень йдуть проливні дощі, які призвели до сильних повеней. Стихія вже забрала життя принаймні 70 людей.
За інформацією іранських ЗМІ, наразі затоплені майже дві тисячі місті і селищ у 26 з 31 провінції країни.
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Загалом від негоди так чи інакше постраждали понад 400 тисяч людей, каже Абдолрези Рахмані Фазлі, міністр внутрішніх справ Ірану.
Через повені рух автотранспорту по десятках доріг перервано, численні населені пункти опинилися в ізоляції.
Стихія зруйнувала десятки мостів, в окремих районах негода спричинила зсуви ґрунту.
Напередодні місцева влада оголосила про початок евакуації мешканців міст і селищ, які перебувають під загрозою затоплення.
На тлі цих подій в країні посилилася критика на адресу уряду: невдоволення викликають неефективні, на думку критиків, дії влади у боротьбі з наслідками стихійного лиха.
Окремі урядовці, у свою чергу, пояснюють це скрутним економічним становищем, в якому країна опинилася, зокрема, через санкції з боку США.
"Це не просто економічна війна, це економічний тероризм", - написав міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф і проілюстрував свій запис знімками затоплених регіонів країни.
За його словами, санкції США заважають проводити рятувальні операції - зокрема, доставляти до країни рятувальні гелікоптери.
Екологи, говорячи про причини масштабів повені в Ірані, кажуть, що одна з головних причин - це масова і неконтрольована вирубка лісів.
За даними Організації природних ресурсів і лісогосподарства Ірану, за останні 40 років площа лісового покриву в країні скоротилася з 3,6 млн гектарів до 1,8 млн гектарів.
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