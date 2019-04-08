Три тижні повеней в Ірані: 400 тисяч постраждалих - фото

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В Ірані третій тиждень йдуть проливні дощі, які призвели до сильних повеней. Стихія вже забрала життя принаймні 70 людей.

За інформацією іранських ЗМІ, наразі затоплені майже дві тисячі місті і селищ у 26 з 31 провінції країни.

Загалом від негоди так чи інакше постраждали понад 400 тисяч людей, каже Абдолрези Рахмані Фазлі, міністр внутрішніх справ Ірану.

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Через повені рух автотранспорту по десятках доріг перервано, численні населені пункти опинилися в ізоляції.

Стихія зруйнувала десятки мостів, в окремих районах негода спричинила зсуви ґрунту.

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Напередодні місцева влада оголосила про початок евакуації мешканців міст і селищ, які перебувають під загрозою затоплення.

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На тлі цих подій в країні посилилася критика на адресу уряду: невдоволення викликають неефективні, на думку критиків, дії влади у боротьбі з наслідками стихійного лиха.

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Окремі урядовці, у свою чергу, пояснюють це скрутним економічним становищем, в якому країна опинилася, зокрема, через санкції з боку США.

"Це не просто економічна війна, це економічний тероризм", - написав міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф і проілюстрував свій запис знімками затоплених регіонів країни.

За його словами, санкції США заважають проводити рятувальні операції - зокрема, доставляти до країни рятувальні гелікоптери.

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Екологи, говорячи про причини масштабів повені в Ірані, кажуть, що одна з головних причин - це масова і неконтрольована вирубка лісів.

За даними Організації природних ресурсів і лісогосподарства Ірану, за останні 40 років площа лісового покриву в країні скоротилася з 3,6 млн гектарів до 1,8 млн гектарів.

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