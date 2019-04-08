Зеленський хоче дебатів 19 квітня й чекає від людей питань до Порошенка
Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що очікує дебатів із Петром Порошенком 19 квітня на НСК "Олімпійський".
Про це він заявив у відео опублікованому у Facebook на сторінці "Команда Зеленського".
"19 квітня на НСК "Олімпійський" відбудуться мої дебати з Порошенком", - сказав кандидат.
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За словами Зеленського, на цих дебатах він матиме можливість задати чинному президенту будь-які запитання.
"Наприклад, коли почнуться посадки, чому свинарчуки не за ґратами", - сказав кандидат.
Він закликав громадян України запропонувати йому ті питання, які вони самі хотіли б задати Петру Порошенку.
7 квітня Порошенко заявив, що чекатиме на Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" 14 квітня після 19:00 для дебатів.
Раніше кандидат у президенти України Володимир Зеленський прийняв виклик Петра Порошенка зустрітися на дебатах, але озвучив свої умови - це має бути стадіон НСК "Олімпійський", а кандидати мають здати аналізи, бо українці повинні мати здорового президента.
Порошенко погодився на умови і 5 квітня кожен із кандидатів окремо здав аналізи.
Пізніше Порошенко оголосив про намір пройти тести на алкогольну та наркотичну залежність у Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).
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