Хто за кого голосував? Деталі екзит-полу

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За Володимира Зеленського найбільше голосувала молодь, за Юлію Тимошенко - жінки, а Олега Ляшка найкраще підтримували в селах. Про це свідчать дані національного екзит-полу, проведеного в день виборів.

Екзит-пол провів консорціум, до якого входять Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

За тиждень після виборів соціологи проаналізували особливості голосування різних груп виборців - за регіонами, типом поселення, віком, статтю та рівнем освіти.

Опитування проводили на виходах з виборчих дільниць на території України.

Вибірка репрезентативна для України в цілому й для її 4 регіонів (Захід, Центр, Схід, Південь), стверджують соціологи. Загалом опитали 19 453 респондентів на 400 виборчих дільницях.

Екзит-пол визначив, що за Володимира Зеленського проголосували 30,6% виборців, за Петра Порошенка - 17,8%.

За даними ЦВК, Зеленський отримав 30,2% голосів, а Петро Порошенко - 16,0%.

Жінки і села - за Тимошенко, міста - за Зеленського

Переможцем майже в усіх регіонах, за винятком Західного, став Володимир Зеленський. Такі дані екзит-полу збігаються з результатами підрахунку голосів ЦВК.

За даними екзит-полу, найбільшу підтримку Зеленський має у містах з населенням від 100 тис жителів (39%), найменше - у селах (27%).

В обласних центрах найбільше голосів теж зібрав Зеленський (31,5%), далі йдуть Порошенко (21%), Тимошенко (12%), Бойко (9%), Смешко та Гриценко (по 8%), Вілкул (4%). Олега Ляшка в обласних центрах підтримали лише 1,4% виборців.

Копирайт изображения FACEBOOK.COM/O.LIASHKO Image caption Олега Ляшка найбільше підтримували у селах

Найкращий результат у селах отримала Юлія Тимошенко (19%), дещо обійшовши Порошенка (18%). Гарний результат у селах також і у Ляшка (9%).

І чоловіки, і жінки рівною мірою віддали перевагу Володимиру Зеленському (31%).

Петра Порошенка дещо більше підтримали чоловіки (19% чоловіків і 17% жінок), як і Анатолія Гриценка (відповідно, 9% і 6%). Юлію Тимошенко більше підтримували жінки (15% жінок і 13% чоловіків). У решти кандидатів відмінності зовсім незначні.

Зеленський - лідер серед виборців до 60 років

Щодо віку, Володимир Зеленський став лідером серед виборців майже всіх вікових груп, за винятком найстаршої - виборців за 60 років.

Найбільшу підтримку Зеленський отримав у наймолодшій групі виборців віком від 18-29 років (57%). За Порошенка з цієї вікової категорії проголосувало 14%, за Тимошенко - 7%, Гриценка - 5%.

У групі виборців 30-39 років Зеленський теж став очевидним лідером (45%), далі йдуть Порошенко (17%), Тимошенко (10%), Гриценко (5%).

І лише у групі старших виборців Зеленський був або на рівних з іншими кандидатами або поступився їм: у групі 50-59 років Зеленський має майже 22% голосів, Порошенко - 19%, Тимошенко - 18%, Бойко - 10%.

Серед виборців, яким за 60 років, найбільшу підтримку отримали Тимошенко (19%), Порошенко (18%) та Бойко (17%); у Зеленського - 12,5%.

За рівнем освіти Володимир Зеленський є лідером в усіх освітніх групах, особливо - серед виборців з незакінченою вищою освітою (тобто студенти).

Особливості електорату

Копирайт изображения UNIAN Image caption В електораті Олександра Шевченка - більш ніж половина жінки

Виборці Заходу і Центру переважають в електоратах Порошенка (77%), Тимошенко (77%), Гриценка (88%), Смешка (74%) та Ляшка (73%). Виборці Півдня і Сходу складають більшість в електоратах Бойка (74%) та Вілкула (81%). А от основні виборці Зеленського зосереджені в Центральному та Південному регіонах (69%).

Найбільший відсоток сільського електорату наявний в електораті Ляшка (62%) та Тимошенко (43%), а виборці обласних центрів становлять основну частину виборців Смешка та Порошенка (більше 40%).

Чоловіки переважають серед виборців лише двох кандидатів: Гриценка (53%) та Кошулинського (52%).

Значна перевага жінок в електоратах Шевченка (66%), Вілкула (61%), Ляшка (59%), Тимошенко (58%) та Бойка (57%).

Наймолодший електорат - у Зеленського (більш ніж половина виборців віком 18-40 років). Найстарший електорат - у Бойка (73% виборців віком 50 років і старше).

Виборці, яким за 50 років, також становлять значну частину в електоратах Тимошенко, Ляшка та Смешка.

Коли визначаються виборці?

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Загалом майже половина виборців визначилися зі своїм кандидатом незалежно від його виборчої кампанії, бо "завжди були прихильниками цього кандидата".

Насамперед це було характерно для виборців Петра Порошенка та Юлії Тимошенко.

Серед решти кандидатів заздалегідь визначилися зі своїм вибором майже половина виборців Бойка, Ляшка, Гриценка, Кошулинського і Вілкула.

Найменше тих, хто визначився заздалегідь, виявилося серед виборців Смешка (22%), Шевченка (34%) та Зеленського (39%).

Деякі виборці визначалися з вибором в останній день, зокрема 15% виборців Шевченка, 12% Смешка, 11% Кошулинського і 11% Ляшка

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