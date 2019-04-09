Жінка обізвала нову дружину свого колишнього кобилою. Їй загрожує в'язниця

Копирайт изображения LALEH SHAHRAVESH

У 2016 році 55-річна британка Лале Шаравеш написала коментар під фотографією свого колишнього чоловіка і його нової дружини. Три роки потому вона приїхала в Дубай на його похорон, і її затримали. Жінці інкримінують порушення місцевих законів про образи в інтернеті.

"Сподіваюся, ти опинився під землею. Ідіот. Будь проклятий: ти пішов від мене до цієї кобили", - написала Лале Шараваеш у 2016 році на фарсі під фото колишнього чоловіка, португальця на ім'я Педро, і його нової дуржини з Тунісу.

Педро і Лале прожили разом 18 років, пояснювала вона згодом, а після розлучення чоловік доволі швидко знайшов нову дружину.

"Ти одружився на кобилі, ідіот", - написала Лале через деякий час.

Тепер за ці образи їй загрожує штраф і тюремний строк.

З аеропорту до в'язниці

У березні Лале прилетіла в ОАЕ разом із 14-річною донькою Періс, яку народила від Педро. Педро помер, і Періс хотіла з ним попрощатися. Вони не планували перебувати в країні більше п'яти днів, але їх затримали.

Виявилося, що остання дружина Педро звернулася до поліції через давні публікації Лале.

Лале розповідає, що з аеропорту її разом з донькою збиралися відвезти прямо до в'язниці, але згодом передумали, оскільки дівчина виявилася неповнолітньою.

"Одного разу я була в суді, і там мені не дозволили захищатися", - каже вона.

"Наступне засідання призначене на четвер, 11 квітня, мені загрожує штраф, який я ніколи не зможу сплатити, плюс в'язниця".

Замість цього їм заборонили виїжджати з міста - Лале і Періс були змушені орендувати квартиру за власні кошти. За деякий час Періс довелося повернутися додому без мами.

Згідно з еміратськими законами про кіберзлочинність, Лале загрожує до двох років в'язниці і штраф у розмірі близько 65 тисяч доларів.

"Доволі мстиве рішення"

Лале намагаються допомогти і британський уряд, і різноманітні організації - поки безрезультатно.

Голова НПО Detained in Dubai Рада Стерлінг каже, що разом із владою Великої Британії її організація намагалася просити у вдови Педро відкликати позов, але вона відмовляється.

"Доволі мстиве рішення", - коментує ситуацію Стерлінг.

Наразі Лале відпустили під заставу, але залишити межі країни вона не може - її паспорт вилучила влада ОАЕ.

14-річна Періс працює над поданням апеляції у справі своєї мами в суді.

"Вона просто хоче знову бути з мамою", - кажуть в Detained in Dubai.

Рада Стерлінг зауважує, що про суворість законів про кібербулінг в ОАЕ майже ніхто не знає, а британська влада не попереджає туристів про те, що з ними може трапитись щось подібне.

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