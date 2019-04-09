Суд заборонив виключати лося з Червоної книги

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Ввечері у понеділок Шостий апеляційний суд Києва задовольнив апеляцію Міністерства екології та природних ресурсів щодо включення лося до Червоної книги.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник відомства Остап Семерак.

"У справі лося суд задовольнив апеляцію Мінприроди. Лось залишається у Червоній книзі, - написав він. - Дякую всім колегам та реальним партнерам з громадянського суспільства за спільну позицію".

Восени минулого року Окружний адмінсуд Києва скасував заборону полювання на лося і визнав наказ Мінекології про внесення тварини до Червоної книги протиправним.

Свій вердикт суд тоді пояснив тим, що міністерство не навело "жодного наукового обґрунтування необхідності занесення тварини до Червоної книги України та не зазначило чітких даних щодо чисельності популяції та її динаміки".

Тепер це рішення втратило силу.

У Мінекології додали, що ще одні позивачі, які також планували оскаржити заборону полювання на лося, відкликали свої позови на початку квітня.

Мисливці проти зоозахисників

Про рішення Міністерства екології та природних ресурсів внести лося європейського до Червоної книги і заборонити полювання на нього стало відомо наприкінці 2017 року.

До цього в Україні діяли ліміти на відстріл лосів: такі правила активно критикували у соцмережах.

Мисливці ж, навпаки, запевняли, що популяції цих тварин нічого не загрожує.

Судові засідання у цій справі супроводжувалося акціями і сутичками між зоозахисниками і мисливцями.

Раніше міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак наводив дані про те, що популяція лося в Україні нараховує від двох до шести тисяч тварин.

Для порівняння, у Білорусі та Польщі вона складає близько 30 тисяч.

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