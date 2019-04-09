"Відчайдушна домогосподарка" визнала, що платила за вступ доньки. Що їй загрожує?

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Американська акторка Фелісіті Хаффман і ще 12 батьків-багатіїв визнали, що платили хабарі за вступ своїх дітей до престижних коледжів і університетів США.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" каже, що своїм вчинком "зрадила" свою дочку і що їй соромно за біль, який тій довелося пережити.

56-річну акторку звинувачували в тому, що вона заплатила 15 тисяч доларів, аби підтасувати результати екзаменів доньки.

"Я повністю визнаю свою провину - з глибоким сумом і соромом за те, що я зробила. Я приймаю будь-яку відповідальність за свої дії і розумію, які наслідки можуть за ними послідувати", - заявила Хаффман.

"Мені дуже соромно за біль, який я завдала своїй доньці, своїй родині, друзям, колегам і всій освітній спільноті".

"Я хочу вибачитися перед ними. І особливо перед тими студентами, які щодня старанно працюють, аби вступити до коледжу, та їхніми батьками, які приносять величезні жертви, щоб підтримати своїх дітей, і роблять це чесно", - додала акторка.

Вона також запевнила, що донька не знала про її протиправні дії.

Як пише CNN, Хаффман може загрожувати до 20 років в'язниці, проте з урахуванням її зізнання реальне покарання, судячи з усього, буде м'якшим: за інформацією видання, йтися може про штраф у розмірі 20 тисяч доларів і 12 місяців за ґратами з правом на умовно-дострокове звільнення.

Як вдалося розкрити змову

Скандал довкола незаконного вступу дітей знаменитостей у престижні виші виник у середині березня.

За версією слідства, близько 40 представників найвищих прошарків суспільства платили гроші за підтасування результатів екзамену SAT (американський аналог ЗНО) та інших документів, які забезпечили їхнім дітям зарахування до престижних вишів на безкоштовні місця для студентів, що мають досягнення у спорті.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У схемі фігурують Єльський і Стенфордський університети. Слідство вважає, що керівників вишів ввели в оману - закону вони не порушували

"Перелік цих батьків - це перелік багатіїв і людей із привілейованих прошарків", - каже сторона обвинувачення.

Середи вишів, які згадуються у схемі, - Єльський, Стенфордський і Джорджтаунський університети та інші елітні заклади.

При цьому слідство вважає, що адміністрацію університетів ввели в оману, тобто керівництво вишів жодних протиправних дій не здійснювало.

Розкрити змову ФБР вдалося завдяки показам свідків.

Один з них побачив досьє, яке до університету подала донька однієї з актрис. Воно, зокрема, містило фотографії дівчини поруч з тренажером і документи про те, що вона нібито брала участь у змаганнях з веслування.

Проте свідок, про якого йде мова, точно знав: ця дівчина насправді ніколи не займалася спортом, й тому повідомив про ситуацію у правоохоронні органи.

Інший свідок, який дізнався про наміри Фелісіті Хаффман та її чоловіка, актора Вільяма Мейсі ("Фарго", "Закон і порядок"), взяв участь в обговоренні їхніх планів і таємно записав бесіди з ними на приховану камеру.

За версією слідства, за підтасування документів для старшої доньки Хаффман могла заплатити 15 тисяч доларів. Її чоловіку обвинувачення не висунули.

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