"Знайти і знищити": вчені розповіли про новий метод лікування ВІЛ

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Вчені зі США розробили новий комплексний імунотерапевтичний підхід до лікування ВІЛ, який дозволяє не лише виявити вірус, що приховується в імунній системі хворого, але й назавжди знищити його. А це перший крок до створення вакцини проти ВІЛ.

Ключем до розробки цього методу лікування стали імунні клітини, призначені для розпізнавання зовсім іншого вірусу - цитомегаловірусу.

Щоб підтвердити ефективність цього методу лікування, необхідно провести додаткові клінічні дослідження. Вчені закпевняють, що в майбутньому це дозволить створити вакцину, яка зробить постійний прийом препаратів антиретровірусної терапії непотрібним.

Сучасна високоактивна антиретровірусна терапія доволі ефективно пригнічує вірус імунодефіциту, але супроводжується низкою побічних ефектів, і в разі відмови від неї ВІЛ майже завжди повертається.

"Знайти і знищити"

Неможливість повністю позбавитися від вірусу імунодефіциту пов'язана з високою мутагенністю ВІЛ, який здатен переходити в неактивну, латентну форму.

Коли це відбувається, вірус проникає в ДНК імунних клітин - так званих Т-хелперів - і переховується в них, поки пацієнт приймає препарати.

"Чимало вчених намагаються розробити лікування від ВІЛ, і всі ці методи будуються навколо моделі "знайти і знищити" - тобто виявити вірус і ліквідувати його.

"Наразі розробляють одразу кілька перспективних методів терапії, які дозволяють ефективно знищувати вірус. Проте омріяною метою залишається здатність виявляти клітини, в яких він ховається", - каже Роббі Майярд, один з авторів дослідження.

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Він і його колеги вирішили вивчити поведінку іншого вірусу, який також здатен переходити в латентну форму.

Мова йде про цитомегаловірус, який може викликати хвороби очей та інші важкі захворювання, але зазвичай добре контролюється імунною системою. Його носіями є понад 50% дорослого населення планети, а серед хворих на ВІЛ носіїв цього вірусу 95%.

За даними вчених, у деяких людей близько 20% Т-хелперів здатні виявляти цитомегаловірус. Саме в цих специфічних до цитомегаловірусу імунних клітинах, за словами вчених, може переховуватися й ВІЛ.

"Тому ми спробували розробити імунотерапію, яка була б націлена не лише на ВІЛ, але й активувала б Т-хелпери, що здатні виявляти цитомегаловірус", - каже ще один дослідник Чарльз Рінальдо.

У ході експерименту для виявлення цих специфічних Т-хелперів довелося дослідити багато літрів крові пацієнтів з ВІЛ.

"Швейцарський ніж імунотерапії"

Одночасно вчені виділили іншу групу імунних клітин - дендритних, які є своєрідними "координаторами" імунної системи. Це ключові клітини при розробці методів лікування раку.

Вчені розробили спеціальний тип дендритних клітин (MDC1), щоб змусити імунну систему вбивати ВІЛ.

Завданням цих клітин була активація специфічних до цитомегаловірусу Т-хелперів, в яких потенційно могли переховуватися латентні штами ВІЛ, Завдяки активації Т-хелперів дослідникам вдалося витягти ВІЛ з укриттів.

"За допомогою MDC1 ми вирішили одразу два завдання - і знайти, і знищити ВІЛ. Це такий швейцарський армійський ніж імунотерапії", - каже Роббі Майярд.

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