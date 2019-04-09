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Центральна виборча комісія і Національна суспільна телерадіокомпанія України вважають за можливе провести дебати кандидатів на посаду президента 19 квітня о 20:00, а після цього — кандидати можуть продовжити обговорення у форматі "ток-шоу", але не за державний кошт.

Про це на брифінгу заявили голова ЦВК Тетяна Сліпачук та голова правління НСТУ Зураб Аласанія.

За словами голови ЦВК, комісія законом зобов'язана забезпечити проведення дебатів спільно із НСТУ за державні кошти.

Ці дебати мають відповідати таким умовам:

Проводити їх має незаангажована компанія, у даному випадку — НСТУ

Доступ до трансляції мають мати усі телерадіокомпанії

Чітка структура: вступ та конкретний час на запитання й відповіді

Неприпустимість агітаційної символіки у студії

Ведучий є лише модератором.

Тетяна Сліпачук зазначила, що такі умови дебатів базуються на міжнародному досвіді.

Зураб Аласанія підкреслив, що НСТУ готовий до проведення дебатів саме у такому "строгому форматі", а "після цього готовий надати кандидатам час для більш вільного (спілкування) поза межами офіційних дебатів і державних же коштів".

За його словами, спілкування кандидатів у цей час може проходити за участі експертів і журналістів.

"Готові на офіційні дебати 19 числа о 20 годині протягом однієї години, а після того — будь-який час і будь-який формат", - сказав пан Аласанія.

Голова ЦВК підтвердила, що кандидати можуть проводити спілкування у форматі "ток-шоу чи спільного заходу", але фінансуватись ця активність має за кошти виборчих фондів кандидатів.

Якщо кандидати не з'являться на офіційні дебати, то в ефірі транслюватимуть нейтральний контент про "звіряток". При цьому на екрані розмістять відповідне повідомлення.

Копирайт изображения nsc-olimpiyskiy.com.ua Image caption Провести дебати на стадіоні запропонував Володимир Зеленський і Петро Порошенко погодився на цю умову

Зураб Аласанія повідомив, що на проведення дебатів передбачено понад 5,7 мільйона гривень (без врахування ПДВ).

Дебати на стадіоні

Керівник НСТУ вважає малоймовірним проведення дебатів 19 квітня спочатку на НСК "Олімпійський" о 19:00, а потім у студії "Суспільного" о 20:00.

"Проста логістика не дозволяє, навіть подумати, що вони встигнуть на 20:00 на вул. Іллєнка (де знаходиться НСТУ)", - сказав Зураб Аласанія.

Він підтвердив, що НСТУ готове транслювати дебати зі стадіону, проте, відповідно до закону, за це мають сплатити самі кандидати, а о 20:00 телеканал має розпочати трансляцію зі студії.

"Я не розумію, навіщо це робити, навіщо заганяти ситуацію в глухий кут", - сказав пан Аласанія коментуючи ідею проведення дебатів у такий близький час.

Епопея з дебатами

У ніч виборів Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на дебати, й пан Зеленський у відповідь ніби погодився, але згодом у його штабі дали зрозуміти, що не вирішили, чи це потрібно.

За декілька днів Зеленський виклик таки прийняв, проте висунув ряд умов: дебати мають пройти на НСК "Олімпійський", транслювати їх можуть усі телеканали, а кандидати мають пройти медичну експертизу на предмет наркотичної чи алкогольної залежності.

Петро Порошенко на умови погодився і запросив свого опонента здати аналізи у медпункті стадіону, проте Зеленський вирішив здати аналізи у приватній лабораторії Eurolab.

5 квітня обидва кандидати у президенти здали необхідні аналізи нарізно.

7 квітня чинний президент заявив, що готовий до дебатів 14 квітня на стадіоні, пізніше у його штабі додали, що другий етап дебатів можна провести й 19 квітня у студії "Суспільного".

Володимир Зеленський же заявив, що готовий до дебатів тільки 19 квітня і лише на стадіоні.

Погляд закону

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За законом, дебати між кандидатами, які пройшли у другий тур, проводяться в останню п'ятницю перед днем повторного голосування з 19 по 22 годину в прямому ефірі.

Тобто це може статися 19 квітня. Тривалість — не менше 60 хвилин. Їх мають право безкоштовно транслювати інші канали.

"Кандидати на посаду президента України беруть участь у теледебатах особисто. У разі відмови одного з кандидатів... виділений для теледебатів час надається іншому кандидату", - пояснив суспільний мовник.

Важливо, що відповідно до порядку проведення дебатів, затвердженому ЦВК у 2014 році, теледебати між кандидатами "проводяться в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України".

Відмова від участі у дебатах не має жодних юридичних наслідків для кандидатів.

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