Image caption Свято-Успенська церква - єдиний у селі храм

В одному з найскандальніших храмів України у селі Птича на Рівненщині знову проводять богослужіння після п'ятирічної перерви.

Це сталося після того, як більшість селян вирішили перейти до ПЦУ й суд скасував арешт на приміщення храму.

Через конфесійний конфлікт люди кілька років ворогували, а церква була під замком. Вона стала ледь не символом релігійного протистояння в Україні й щодо неї неодноразово лунали заяви з боку керівництва Російської православної церкви.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів У храмі в селі Птича на Рівненщині відновили богослужіння

Провідні світові ЗМІ, зокрема ВВС, неодноразово робили репортажі з цього села.

Востаннє двері Свято-Успенської церкви відчиняли після спеціального рішення суду у серпні минулого року, коли відспівували загиблого в АТО воїна.

"Люди плакали"

Єдиний у селі храм не діяв п'ять років - весь цей час тривав конфлікт між парафіянами київського та московського патріархатів.

Селяни зачинялися всередині храму, чатували зовні, билися, кидали "коктейлі Молотова", погрожували знищити храм, перекривали міжнародну трасу.

Image caption Храм був зачиненим п'ять років

У 2016 році суд наклав арешт на церкву. Приміщення охороняли поліція. Одна група вірян молилася у гаражі священика, інша - у споруді поруч з храмом.

"Богом так було дано, щоб ми на Благовіщення зайшли у цей храм. Люди ставали на коліна, стіни цілували. Дзвони дзвонили, а люди плакали!", - не стримує радості хористка ПЦУ Ніна Новосад.

Минулого тижня у Птичі провели парафіяльні збори. 409 присутніх підтримали перехід до Православної Церкви України.

Тоді ж зареєстрували зміни до статуту релігійної громади та внесли необхідні зміни до державного реєстру юридичних осіб.

Після цього суд зняв арешт на приміщення храму, а селяни 4 квітня зірвали замки з воріт церкви.

"Це не новоутворена релігійна організація, а організація, яка діяла з 1991 року, а в 2019 році перейшла до ПЦУ. Відповідно, право власності на храм, на церковні будівлі перейшли до ПЦУ", - розповів священик ПЦУ Ігор Загребельний.

"Підробка документів"

Однак віряни УПЦ МП вважають рішення зборів та перереєстрацією громади нелегітимними.

"У нашій громаді збори були 24 лютого. На них були присутні 130 людей", - розповіла парафіянка УПЦ МП Марія Фурманець.

"Ми всі проголосували за те, що ми лишаємося в Українській Православній Церкві на чолі з блаженнішим Онуфрієм", - додала вона.

Згідно із законом, рішення про перехід громади ухвалюється двома третинами її членів. Виходить, що перехід до ПЦУ підтримують 409 мешканців села, а збереження підпорядкування УПЦ МП - 130.

"Відбулася підробка документів. Ми вже подали позови до суду, направлені заяви в поліцію в Київ, в обласне управління поліції, та у Дубно", - прокоментував перереєстрацію громади священик УПЦ МП Григорій Стадник.

В УПЦ МП називають ці події "захопленням храму".

Там сподіваються повернути собі церкву через суд, але не тільки український.

Image caption Гараж поруч з храмом, де проводили службу прихожани УПЦ МП

Релігійна громада Птичі УПЦ МП поскаржилась до Європейського суду з прав людини на "незаконний арешт храму" і 14 березня там заявили, що суд прийняв їхнє звернення.

Як розповів ВВС News Україна голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря), УПЦ розраховує вирішити у міжнародному суді питання приналежності церкви.

"Тепер усі ці нові обставини, які виникають довкола храму, будуть додаватись до того позову", - сказав архієпископ Климент.

Розгляд справ у ЄСПЛ - дуже тривалий, а поки що храмом користуватиметься громада, яка належить до ПЦУ.

У неділю в Свято-Успенському храмі священик Ігор Загребельний відслужив урочисте Богослужіння. З його слів, до церкви прийшли понад 300 вірян Птичі.

Перші богослужіння пройшли без провокацій чи сутичок.

Слово Епіфанія

Такий фінал релігійної суперечки у Птичі був фактично приурочений до візиту на Рівненщину предстоятеля ПЦУ митрополита Київського і всієї України Епіфанія, який в неділю був у Рівному.

"Зараз вже завершилась довга епопея у селі Птича, яке відоме вже не тільки в Україні, але й за її межами. Багато росіян спекулювали на цьому", - прокоментував ситуацію Епіфаній.

Копирайт изображения Pomisna.info Image caption У день першої служби в Птичі до Рівного приїхав митрополит Епіфаній і заявив про закінчення епопеї протистояння у цьому скандальному селі

Він заявив, що кожна громада добровільно визначається на користь того чи іншого релігійного центру, а на Рівненщині вже 50 парафій ухвалили рішення перейти з УПЦ МП до ПЦУ.

Загалом з часу створення Православної церкви України 15 грудня 2018 року та отримання томосу про автокефалію 6 січня 2019 року від УПЦ МП до новоствореної церкви перейшли понад півтисячі парафій.

УПЦ Московського патріархату в Україні має приблизно 12 тисяч парафій, а ПЦУ - понад 7 тисяч.

Наразі ПЦУ визнана Вселенським патріархатом, проте жодна інша помісна православна церква світу її ще не визнала.

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