Цього тижня на вулицях по всій Україні з'явилися нові передвиборчі плакати і брошури Петра Порошенка, де він зображений з Володимиром Путіним. Плакати супроводжує напис: "21 квітня. Вирішальний вибір".

Багато користувачів соцмереж називають такий крок нагнітанням ситуації та розколом країни.

У штабі ж президента пояснили агітацію потребою нагадати, що "в умовах таких зовнішніх викликів потрібен сильний президент".

Штаб Порошенка використовує слоган "Або Порошенко, або Путін" ще з початку висунення його кандидатури.

Напередодні в ефірі телеканалу ICTV Петро Порошенко заявив: "Я ніяк не звинувачую Володимира Зеленського в тому, що він є агентом Путіна. Це точно не так. Якщо хтось зрозумів саме так - я вибачаюся."

Президент додав, що не є автором цього гасла, а "виходив з цитати Путіна".

"Це Путін сказав. Що для нього прийнятний будь-який кандидат у президенти України, окрім Петра Порошенка", - заявив пан Порошенко.

"Нові борди підвезли"

У соцмережах бурхливо сприйняли нову рекламу чинного президента.

"Ну що. Хвиля друготурової реклами починає наростати. На щастя, це триватиме лише півтора тижня", - коментує нові плакати аналітик громадського руху "Чесно" Ігор Фещенко.

"Подивився ICTV, - пише у Facebook про інтерв'ю президента депутат Харківської міськради Ігор Черняк. - Пройнявся. Реально. Почув те, чого не чув за ці 5 років.... Важливі і сильні посили... А потім так - бах! Тут нам на Салтівку, виявляється, нові борди підвезли! Одним словом, на ефірі - одне, а за вікном - інше!"

"Ок, продовжує нагнітатися ситуація... Нічого собі. Путін. Подумайте, як це виглядає для ветеранів. Може знайтися один, хто захоче "захистити країну від Путіна", - зазначає правозахисник Сергій Наумовіч.

"Коротке запитання для дебатів - Путін у якості VIP-агітатора на білбордах, щоб що?" - коментує журналістка Крістіна Бердинських.

"Це небезпечно, для країни! Такою рекламою і газетами, які вже роздають штаби Порошенка - країну свідомо розколюють навпіл. У 2004-му це робили російські технологи в штабі Януковича. Зараз це робить діючий гарант - гарант цілісності та єдності України?!" - пише у Facebook кандидат у президенти Анатолій Гриценко.

Він додає: "Також це пряма й безпідставна образа і зневага на адресу 85% людей, які в першому турі віддали голоси за інших кандидатів".

"Моя реакція: а піарники Порошенка повісили б цей білборд, навіть якщо б у другий тур з ним вийшов кандидат від об'єднаних націоналістів Кошулинський. "Хто не з нами, той за Сатану". Ну, правильно, навіщо змінювати щось у стратегії, якщо нагнітання страху і розділення на "наші-вороги" працює безвідмовно?" - коментує журналіст Андрій Діхтяренко.

"Мені не подобається Володимир Зеленський... і я його не розумію. Але, якщо я не хочу підтримувати ваші розкрадання, лицемірство і обман - я теж Путін? Ви серйозно?!" - обурюється депутат Мустафа Найєм.

"На борді між Порошенком і Путіним дуже не вистачає Медведчука", - зазначає політтехнолог Дмитро Сіманський.

"Очевидно Путін дав штабу Порошенка дозвіл використовувати своє зображення? Чи порушили закон?" - коментує рекламу речниця партії УКРОП Євгенія Кравчук. Вона нагадує, що згідно з законом про рекламу не можна вміщувати зображення фізичної особи без письмової згоди цієї особи, а ще про те, що участь у передвиборній агітації не громадянам України забороняється.

У Путіна "згоди не питали"

На офіційній сторінці штабу Петра Порошенка підтвердили, що борди із зображенням Путіна є офіційним рекламним продуктом, сплаченим із виборчого фонду кандидата в президенти. А ще додали, що у Путіна, "зрозуміло, згоди не питали".

"Завдання рекламного сюжету - нагадати країні, що в умовах таких зовнішніх викликів потрібен сильний Президент та Верховний Головнокомандувач, фаховий, добре освічений і досвідчений дипломат, вправний переговорник з високим міжнародним авторитетом", - пояснили у штабі пана Порошенка.

Радник президента Юрій Бірюков пояснює: "Так, це ось позиція Петра Порошенка - ми маємо думати про країну. І захищати її. захищати від Путіна. Хоча це комусь не подобається, так".

"В саме яблучко"

Деякі користувачі схвально оцінили такий передвиборчий хід.

"Ох, сподіваюся, що ця реклама зіграє саме на користь ПП", - пише видавець Олександр Кривенко.

"Чесно кажучи, проти Зе з його дешевими медіа-трюками тільки так і треба", - додає користувач Богдан Стасюк.

Співкоординатор руху добровольців Тарас Шамайда вважає, що "борди потрапили в саме яблучко".

"Звісно, кому ж сподобається, коли одним махом розвіюється туман, який так старанно напускався, щоб люди не могли з усією ясністю побачити суть нинішнього протистояння", - зазначає він.

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