В Судані демонстранти протестують проти дружнього до Росії президента. Їх розстрілюють

Копирайт изображения Getty Images Image caption Повідомляється, що солдати намагаються захистити демонстрантів від агентів спецслужб, які використовують сльозогінний газ та вогнепальну зброю

Проти демонстрантів, які третій день проводять акцію протесту біля штаб-квартири армії в суданській столиці Хартум застосували сльозогінний газ та вогнепальну зброю.

Десятки тисяч людей вимагають відставки 75-річного президента Омара аль-Башира, який править країною з 1989 року, і просять армію підтримати їх.

Один з протестувальників, Ахмед Махмуд, повідомив ВВС, що агенти Національної служби розвідки та безпеки (NISS) використали "сльозогінний газ та кулі" проти протестуючих.

Він додав, що військовослужбовці сховали групу демонстрантів в одному з армійських складів.

"Безглуздо для Омара аль-Башира продовжувати використовувати своїх головорізів, щоб вивести нас з вулиць, оскільки ми нікуди не підемо", - додав він.

Протести в Судані тривають з грудня. Зараз спецслужби країни намагаються придушити протести, а військові навпаки намагаються запобігти використанню зброї проти демонстрантів.

Міністр внутрішніх справ Судану заявив у понеділок, що від суботи семеро демонстрантів були вбиті і 15 були поранені, в той час як серед представників сил безпеки 42 поранених. Він додав, що заарештовано майже 2 500 людей.

Остання хвиля протестів почалася у суботу. Тисячі демонстрантів зібралися біля штабу армії, міністерства оборони та президентського палацу. Вони закликали армію відмовитися від підтримки президента та сприяти формуванню перехідного уряду.

Акції проходили мирно у формі сидячого страйку, але періодично спецслужби намагалися розігнати натовп.

Раніше дехто з демонстрантів та ЗМІ звинуватив російські приватні військові компанії в наданні допомоги та консультацій суданським силам безпеки.

У минулому році Російська служба Бі-бі-сі під час розслідування отримала інформацію від джерела зі зв'язками у сфері оборони, що деякі найманці дійсно були в Судані.

Копирайт изображения Reuters Image caption Президент Омар аль-Башир керує Суданом з 1989 року. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за звинуваченнями в геноциді

Армія з народом?

Попередні спроби розігнати натовп призвели до повідомлень про втручання солдатів, які захищали демонстрантів від агентів спецслужби NISS.

У понеділок в соцмережах з'явилося відео, як військові відстрілюються від когось, затуливши собою демонстрантів. Демонстранти повідомили, що солдати відреагували на стрільбу агентів NISS, інші очевидці стверджують, що агентів спецслужб намагалися відігнати від натовпу попереджувальними пострілами.

Водночас повідомляється про вбивство невідомими двох солдат.

Міністр інформації Хасан Ісмаїл заперечив розкол серед силовиків і повідомив, що усі вони "працюють з позитивною енергією та в гармонії".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Демонстранти залазять на військову техніку і просять армію про підтримку

Чому почалися протести?

У грудні уряд Судану спробував запобігти економічному краху, викликаному роками американських санкцій та втратою доходів від продажу нафти.

Були запроваджені заходи економії та відбулася різка девальвація валюти.

Скасування субсидій на паливо та хліб викликало демонстрації через падіння рівня життя, але гнів швидко поширився на столицю Хартум.

Якою є мета демонстрантів?

Спочатку вимоги були економічними, але швидко демонстранти почали вимагати відставки Омара аль-Башира, який керує вже 30 років.

Успіх демонстрантів в Алжирі, які після шести тижнів протестів домоглися відставки президента Бутефліки, що керував країною 20 років, надихнув прихильників зміни режиму в Судані. Їхні гасла зараз нагадують про події Арабської весни 2011 року.

Кілька років тому Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт аль-Башира через звинувачення у геноциді, військових злочинах і злочинах проти людства.

Хто протестує?

На вулиці вийшли представники всіх верств суспільства. Ключовим організатором стала профспілка Суданська професійна асоціація, до складу якої входять юристи, лікарі та працівники освіти.

Кількість жінок серед учасників протестів сягає 70%. Вони стверджують, що протестують також проти нерівності в консервативному мусульманському суспільстві, де практикуються закони шаріату.

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Скільки вже людей загинуло?

Попри неодноразові придушення та заборону, протести продовжуються.

За даними Human Rights Watch, понад 50 людей загинули. Уряд стверджує, що загиблих лише 38.

Що зробив президент?

У лютому Омар аль-Башир запровадив надзвичайний стан. Він також звільнив деяких чиновників.

Він каже, що демонстранти часто мають обґрунтовані скарги, але можуть замінити його лише на виборах у квітні 2020 року.

На чий бік стане армія?

Багато що залежить від військових. Є повідомлення, що деякі солдати підтримують демонстрантів, але вищі офіцери залишаються лояльними до президента.

Протест біля штабу армії в Хартумі, схоже, є спробою демонстрантів змусити військових усунути президента. Він триває і може бути ключовим для долі Судану.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Правозахисники повідомили про понад 50 загиблих під час протестів з грудня

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