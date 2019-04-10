Копирайт изображения Прес-служба Одеської ОДА

Уряд схвалив звільнення голів Херсонської та Одеської обласних державних адміністрацій Андрія Гордєєва і Максима Степанова.

У випадку з Гордєєвим йдеться про звільнення за власним бажанням, а відставку Степанова уряд підтримав за пропозицією президента.

Указ про відсторонення Степанова Петро Порошенко видав ще 6 квітня. Проте одеський губернатор відмовився залишати губернаторське крісло, а рішення президента назвав незаконним.

Тепер має бути інший указ президента - вже про звільнення пана Степанова.

Як розгорталися події довколо звільнення Степанова

Інформація про звільнення голови Одеської ОДА з'явилась кілька днів тому, але без офіційних підтверджень.

Низка ЗМІ опублікували матеріали про звільнення очільника, посилаючись на власні джерела.

8 квітня на сайті президента з'явилися одразу два кадрових укази: про відсторонення Степанова та призначення тимчасового губернатора, датовані 6 квітня.

Сам Степанов на брифінгу підтвердив, що під час останнього візиту Порошенка до Одеси, а це було у п'ятницю, йому запропонували написати заяву про звільнення, проте ніяких заяв він писати не планує.

Указ президента про відсторонення очільник Одеської ОДА назвав "дивним документом" і тим, який "не має нічого спільного з законодавством України та виходить за повноваження президента".

Річ у тім, що, згідно з Конституцією України, звільнення та призначення голів державних адміністрацій президентом можливе тільки за подання прем'єр-міністра.

Пізніше спікер виборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв повідомив на брифінгу, що подання, імовірно, ухвалять 10 квітня.

Максим Степанов однозначно не відповідає на запитання журналістів щодо причин свого відсторонення, але у Facebook розмістив своє фото з написом на аркуші паперу: "Забезпечив чесні вибори! Відсторонений?".

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