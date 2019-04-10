Повені у Бразилії: від злив гинуть люди

  • 10 квітня 2019
A bus is left destroyed by a fallen tree Копирайт изображения Reuters

Щонайменше дев'ять людей загинули внаслідок повені в Ріо-де-Жанейро.

Мер оголосив про кризовий стан після того, як в останні дні бразильське місто охопили сильні дощі.

У деяких частинах міста за добу випало 31 см дощу, повідомляє місцева влада.

View of a flooded section of Copacabana beach Копирайт изображения AFP

Через підтоплення та падіння дерев дороги в місті закрили.

A man drives his motorcycle through flood waters Копирайт изображения Reuters

Мешканців закликали не лишати домівки, а виходити на вулицю лише у випадку великої необхідності.

A man takes water out of the driveway of his home Копирайт изображения Getty Images

Мер міста заявив, що це "ненормальні" дощі. За його словами, найбільше постраждали райони південної та західної частин міста.

Firefighters work in a flooded underground tunnel Копирайт изображения EPA

Пожежники оглядають затоплені тунелі та шукають в них автомобілі.

A firefighter retrieves a licence plate from a submerged car Копирайт изображения Getty Images

Людей закликали не ходити по затоплених вулицях, оскільки вода може бути забруднена.

People climb along a fence to pass a flooded area Копирайт изображения AFP

Понад 5 000 людей працюють над тим, щоб мінімізувати наслідки негоди. Пожежники та волонтери беруть участь у рятувальних операціях з пошуку постраждалих.

Firefighters and volunteers take part in a rescue operation after a mudslide Копирайт изображения AFP

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