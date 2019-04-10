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Щонайменше дев'ять людей загинули внаслідок повені в Ріо-де-Жанейро.

Мер оголосив про кризовий стан після того, як в останні дні бразильське місто охопили сильні дощі.

У деяких частинах міста за добу випало 31 см дощу, повідомляє місцева влада.

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Через підтоплення та падіння дерев дороги в місті закрили.

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Мешканців закликали не лишати домівки, а виходити на вулицю лише у випадку великої необхідності.

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Мер міста заявив, що це "ненормальні" дощі. За його словами, найбільше постраждали райони південної та західної частин міста.

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Пожежники оглядають затоплені тунелі та шукають в них автомобілі.

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Людей закликали не ходити по затоплених вулицях, оскільки вода може бути забруднена.

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Понад 5 000 людей працюють над тим, щоб мінімізувати наслідки негоди. Пожежники та волонтери беруть участь у рятувальних операціях з пошуку постраждалих.

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