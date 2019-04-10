Копирайт изображения Reuters Image caption Бені Ганц та Беньямін Нетаньяху

На позачергових парламентських виборах в Ізраїлі чинний прем'єр Беньямін Нетаньяху та його суперник Бені Ганц набрали майже однакову кількість голосів. Імовірно, Нетаньяху вдасться уп'яте очолити уряд завдяки підтримці ідеологічно близьких йому партій.

За результатами підрахунку 97% бюлетенів, політсили Нетаньяху та Ганца отримали по 35 місць зі 120 у Кнесеті. Обидва політики вже заявили про свою перемогу, але чинний прем'єр потенційно зможе об'єднатися з союзниками серед інших правих партій та створити правлячу коаліцію.

Для Ганца створити таку коаліцію буде складніше.

Офіційні результати виборів будуть відомі у середу.

Передвиборча кампанія супроводжувалась скандалами та різкими заявами. Діючого прем'єра країни Нетаньяху звинуватили у корупції.

Попередні дані свідчать, що явка на виборах склала 61,3% - це нижче, ніж на попередніх виборах, які відбулися у 2015 році.

Ці вибори були позачерговими та проводилися через парламентську кризу, яку спровокував законопроект про обов'язковий призов в армію ортодоксальних іудеїв.

Копирайт изображения AFP Image caption За кілька днів до виборів Нетаньяху пообіцяв після перемоги анексувати деякі палестинські території, на яких перебувають єврейські поселення

Ця передвиборча кампанія виявилася для Нетаньяху непростою. За 40 днів до виборів генпрокурор Ізраїлю заявив, що має намір пред'явити Нетаньяху звинувачення, зокрема - в отриманні коштовних подарунків від представників бізнесу. Прем'єр відкинув всі звинувачення та заявив, що став жертвою політичних переслідувань.

Аби отримати підтримку виборців, Нетаньяху пішов на співпрацю з радикальною партією послідовників покійного рабина Меїра Кахане, що викликало обурення та різку критику в суспільстві, зокрема, серед американських євреїв.

Крім того, за кілька днів до виборів він, намагаючись збільшити свою популярність, в інтерв'ю місцевому телеканалу дав обіцянку в разі своєї перемоги анексувати палестинські території, де розташовуються єврейські поселення.

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Головний суперник Нетаньяху в боротьбі за пост прем'єр-міністра - Бені (Біньямін) Ганц, генерал з вищим армійським званням, який користується величезним авторитетом серед ізраїльтян.

Напередодні Ганц домовився про альянс з більш досвідченим політиком - колишнім міністром фінансів Ізраїлю, засновником партії "Йеш Атід" Яїром Лапідом.

Так з'явився новий партійний блок "Кахоль-Лаван" (в перекладі з івриту - "синьо-білий", на честь прапора).

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