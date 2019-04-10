Чому Меган Маркл планує народжувати вдома - огляд ЗМІ

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У середу, 10 квітня, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Де народжуватиме первістка Меган Маркл

Британці скаржаться через ями на дорогах

Чому в Британії попуялрна німецька мова

Де знаходяться "найкультурніші" міста св­­­ту

Домашні пологи

Daily Mail пише про те, чому Меган Маркл планує народжувати свого первістка вдома, а не в лікарні.

Як зазначає видання, Меган хоче "наслідувати приклад королеви", яка сама народилась у будинку своїх дідуся та бабусі та народила всіх своїх чотирьох нащадків або в Букінгемському палаці або іншій королівській резиденції, Кларенс-хаус.

Втім, зауважує видання, ані пані Маркл, ані її чоловік не виключають пологів у лікарні, адже "у жінок після 35 років існує ризик передчасних пологів чи може з'явитись необхідність в кесаревому розтині".

Водночас "подруга з Америки" сказала виданню, що герцогиня все ще щодня практикує йогу та перебуває у "надзвичайно чудовій формі", тому не бачить "жодних причин", чому не запросити акушерку додому.

"Ми розуміємо, що 34-річний принц буде поруч із дружиною "під час кожного кроку цієї подорожі", - додає видання.

Очікується, що дитина Меган та Гаррі має побачити світ "найближчими тижнями".

Домашні пологи в Британії складають лише 2,3% від загальної кількості, тобто лише 1 з 40 новонароджених приходить у цей світ під дахом рідного будинку, пише Daily Mail.

Ями на дорогах

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Британські водії витрачають понад 4 мільярди фунтів на рік на ремонт машин через ями на дорогах, пише Independent.

За словами більшості водіїв, середній рахунок за ремонт досягає 230 фунтів, повідомляє компанія Green Flag, яка проводила опитування.

Крім того, дослідники з'ясували, що за одну подорож кожен водій в середньому зустрічає на своєму шляху сім ям.

"40% британських водіїв настільки незадоволені такою ситуацією, що стверджують, що готові платити більший податок на автівку чи дорожній, збір аби на дорогах не було ям", - пише видання.

Чверть опитаних також сказали, що готові збільшити подорож на кілька кілометрів аби уникнути ям.

Міністерство транспорту нещодавно оголосило, що витратить 201 мільйон фунтів на ремонт та асфальтування 1 тисячі миль дорожнього покриття.

"Втім, це суттєво менше, ніж необхідно. На відновлення всіх доріг Великої Британії потрібно приблизно 10 мільярдів фунтів", - зауважує Independent.

Чому британці вчать німецьку?

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Times пише про те, що німецька стала найбільш популярною другою мовою для британських роботодавців.

Видання посилається на дослідження компанії Indeed, яке встановило, що кількість вакансій для людей, які знають німецьку, зросла на 11,6% за останні три роки.

Водночас знання французької, яка раніше була найпоширенішим запитом, зросло за цей період лише на 1%.

"Останні три роки німецька та французька сперечаються за корону найбільш популярної мови серед британських роботодавців, і однією з причин є економічні зв'язки між Великою Британією з Німеччиною та Францією".

"У 2016 році Німеччина стала четвертим найбільшим інвестором в Британію. Того ж року обсяг експорту продукції зі Сполученого Королівства до Німеччини став другим після США. Британія також імпортує з Німеччини більше, ніж будь-яка інша країна ЄС", - пояснює успіх німецької мови голова Indeed Білл Річардз.

Цікаво, що зростання попиту на знання німецької збіглося зі зниженням кількості студентів, які її обирають в школах та університетах.

Окрім німецької та французької, до першої п'ятірки найпопулярніших мов серед британських роботодавців потрапили китайська, іспанська та італійська, додає Times.

Культурний відпочинок

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Daily Mirror пише про найкращі "культурні міста" світу. Дослідження проводилось компанією MyVoucherCodes, яка визначала претендентів за кількістю об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, музеїв, художніх галерей, концертних залів, громадських бібліотек, кінотеатрів та інших культурних чи історичних об'єктів.

За результатами рейтингу, першу сходинку посів Париж. Крім відповідності всім критеріям, французька столиця може похвалитись "репутацією найромантичнішого міста у світі".

"Ще одна перевага - в місті багато дешевих готелів, тому не доведеться витрачати останні гроші за добове перебування", - зауважує видання.

На другому місті опинився Нью-Йорк завдяки найбільшій кількості художніх галерей, театрів та інших об'єктів.

Третю сходинку посіла британська столиця. Успіх Лондону принесли чотири об'єкти Світової спадщини ЮНЕСКО, а також дуже велика кількість інших культурних об'єктів.

До першої десятки також потрапили Сеул, Токіо, Москва, Рим, китайський Шенчжень, Лос-Анджелес і Амстердам, додає Daily Mirror.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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