Лікар знайшов бджіл, що жили в оці жінки

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Тайванські лікарі виявили, що в оці однієї з їхніх пацієнток жили чотири невеликі бджоли.

Бджоли залетіли їй в очі, коли 28-річна жінка на прізвище Хе рвала бур'ян.

Доктор Хонг Чі Тінг каже, що був шокований, коли дістав з її ока кількох 4-міліметрових комах.

Пацієнтку вже виписали з лікарні - очікується, що вже незабаром вона повністю одужає.

Комахи, яких виявили в її оці, - це галактиди, один з видів бджіл.

"Всі вони були живі"

Пані Хе розповіла, що полола бур'ян поруч із могилами своїх родичів, коли бджоли залетіли їй в очі.

Спочатку, каже вона, їй здалося, що це був лише бруд, але кілька годин потому її очі почали набрякати і боліти. Вона одразу ж вирушила до лікарні.

"Вона навіть не могла повністю заплющити очі. Я подивився у щілину під мікроскопом і побачив там щось чорне, схоже на лапу комахи", - каже доктор Хонг, який працює у лікарні офтальмологом.

"Я взяв цю кінцівку і дуже повільно почав її витягати. Тоді я побачив ще одну комаху, потім ще одну, потім іншу. Вони все ще були цілі і живі", - розповідає лікар.

Фотографії бджіл демонструють на тайванському телебаченні.

Доктор Хонг припускає, що комах могло занести в око жінки разом із поривом вітру.

"Ці бджоли зазвичай не нападають на людей, але вони люблять людський піт", - каже він і додає, що жінці дуже пощастило, що вона не протирала очі, поки бджоли були всередині.

"Вона носить контактні лінзи, тому не протирала очі, бо боялась зламати лінзи. Якби вона це все-таки зробила, то бджоли могли випустити отруту, і жінка б осліпла".

А що з бджолами?

"Вони все ще живі, їх як зразки відправили в іншу організацію, яка буде їх досліджувати", - каже доктор Хонг.

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