Трамп і Бетмен - президент США знову без дозволу використав чужу музику
З Twitter-акаунту Дональда Трампа видалили відео - в ньому незаконно використовувалася музика з фільму про "Бетмена".
Двохвилинне промо-відео, оприлюднене в рамках передвиборчої кампанії, містило пісню Ханса Зіммера Why Do We Fall?, яка є власністю компанії Warner Bros.
Відео видалили у вівторок ввечері - за кілька годин після того, як воно з'явилося в акаунті президента США. На той момент воно встигло зібрати понад мільйон переглядів.
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Відео починалося із зображень відомих представників Демократичної партії - зокрема Барака Обами та Гілларі Клінтон. У цей момент на екрані з'являвся підпис: "Спочатку вони тебе ігнорують, потім вони над тобою сміються, а потім називають тебе расистом".
Далі слідували відеофрагменти, що стосуються ключових моментів президентства Трампа: зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином, розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у в американські вибори та інші епізоди.
Відео закінчувалося словами "Ваш голос довів, що всі вони помилялися", а можливе переобрання Дональда Трампа називалося "великою перемогою".
"Використання музики Warner Bros. з фільму "Темний лицар повертається" в передвиборчому відео було неліцензованим", - кажуть в компанії Warner Bros.
Після видалення відео на його місці з'явився напис: "Цей медіафайл недоступний на прохання власника авторських прав".
Це не перший випадок, коли у президента США виникають проблеми через незаконне використання музики відомих виконавців.
У жовтні компанії, що володіють правами на пісні Фаррелла Вільямса та Прінса, оприлюднили вимогу до Дональда Трампа припинити використовувати їхню музику під час політичних заходів.
Аналогічні запити Дональду Трампу надсилала і співачка Ріанна - президент використовував її пісню Don't Stop the Music.
Також до президента США звертався фронтмен гурту Aerosmith Стів Тайлер.
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