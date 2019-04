Трамп і Бетмен - президент США знову без дозволу використав чужу музику

Копирайт изображения Getty Images

З Twitter-акаунту Дональда Трампа видалили відео - в ньому незаконно використовувалася музика з фільму про "Бетмена".

Двохвилинне промо-відео, оприлюднене в рамках передвиборчої кампанії, містило пісню Ханса Зіммера Why Do We Fall?, яка є власністю компанії Warner Bros.

Відео видалили у вівторок ввечері - за кілька годин після того, як воно з'явилося в акаунті президента США. На той момент воно встигло зібрати понад мільйон переглядів.

Відео починалося із зображень відомих представників Демократичної партії - зокрема Барака Обами та Гілларі Клінтон. У цей момент на екрані з'являвся підпис: "Спочатку вони тебе ігнорують, потім вони над тобою сміються, а потім називають тебе расистом".

Далі слідували відеофрагменти, що стосуються ключових моментів президентства Трампа: зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином, розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у в американські вибори та інші епізоди.

Відео закінчувалося словами "Ваш голос довів, що всі вони помилялися", а можливе переобрання Дональда Трампа називалося "великою перемогою".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Раніше на незаконне використання президентом США їхньої музики жалілися, зокрема, Ріанна, Фарелл Вільямс і Стів Тайлер з гурту Aerosmith

"Використання музики Warner Bros. з фільму "Темний лицар повертається" в передвиборчому відео було неліцензованим", - кажуть в компанії Warner Bros.

Після видалення відео на його місці з'явився напис: "Цей медіафайл недоступний на прохання власника авторських прав".

Це не перший випадок, коли у президента США виникають проблеми через незаконне використання музики відомих виконавців.

У жовтні компанії, що володіють правами на пісні Фаррелла Вільямса та Прінса, оприлюднили вимогу до Дональда Трампа припинити використовувати їхню музику під час політичних заходів.

Аналогічні запити Дональду Трампу надсилала і співачка Ріанна - президент використовував її пісню Don't Stop the Music.

Також до президента США звертався фронтмен гурту Aerosmith Стів Тайлер.

