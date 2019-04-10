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Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив надзвичайний стан одразу у кількох кварталах Нью-Йорка, де переважно проживають ультраортодоксальні євреї. Там зафіксували спалах кору.

Мешканців цих районів зобов'язали пройти вакцинацію. У разі відмови їм загрожують чималі штрафи - аж до 1 тисячі доларів, заявив мер міста.

Значна кількість ультраортодоксальних євреїв виступають проти щеплень з релігійних переконань.

З 30 вересня у частині Нью-Йорка, про яку йде мова, зареєстровано 285 випадків захворювання на кір. При цьому 245 захворілих - діти.

Це - найбільший спалах кору в місті за майже 30 років. Востаннє подібну ситуацію фіксували у 1991 році.

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Під час прес-конференції голова департаменту охорони здоров'я Нью-Йорку розповіла, що серед усіх хворих 21 людина госпіталізована, п'ятеро перебувають в реанімації.

За розпорядженням мера міста, будь-який невакцинований від кору житель кварталів, де оголошено надзвичайний стан, має зробити щеплення протягом 48 годин.

Батьки дітей, яким понад шість місяців, зобов'язані або вакцинувати свою дитину, або надати довідку у випадку, якщо щеплення від кору вже зроблено.

"Я хочу, щоб всі розуміли, наскільки це серйозно і наскільки швидко це поширюється. Треба розуміти, що ситуація стала ще більш екстреною", - підкреслив Білл де Блазіо.

У березні спалах кору став причиною запровадження надзвичайного стану в графстві Рокленд, штат Нью-Йорк.

Тоді влада запровадила штраф у розмірі 500 доларів і погрожувала в'язницею для всіх нещеплених людей за появу в громадських місцях.

Кір в Україні

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України з початку року на кір захворіли вже 37 тисяч людей, понад дві тисячі - лише протягом останнього тижня.

Через ускладнення від цієї хвороби, кажуть у відомстві, з січня по квітень померли 14 людей.

Водночас Всесвітня організація здоров'я підрахувала, що кількість людей, які захворіли на кір в Україні у 2018 році, є найбільшою у світі.

У лютому повідомлялося, що кількість хворих на кір в Україні більша, ніж в усіх європейських країнах, разом узятих.

Лікарі нагадують, що єдиний ефективний захист від кору - це щеплення.

Кір - дуже заразне вірусне захворювання. Вірус швидко розповсюджується повітряно-крапельним шляхом, хвороба часто супроводжується ускладненням і може призвести до пневмонії, вушних інфекцій і запалення головного мозку, а це може спричинити інвалідність та навіть смерть.

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